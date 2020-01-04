Enflasyon canavarı ‘gıda’yla beslendi; yılın zam şampiyonu: Sarımsak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 10.56 olan yıllık enflasyon yüzde 11.84'e yükseldi. Böylece enflasyon 2019'u çift hane ile kapattı. Yılın zam şampiyonu ise yüzde 149 artışla kilogramı 37 lirayı geçen sarımsak oldu. Sarımsağı yüzde 49.1 ile yer fıstığı, yüzde 43.2 ile limon izledi. Kuru soğanın fiyatı ise yüzde 49.7 azaldı.
Patlıcan yüzde 30,79, kuru soğan yüzde 25,7, domates yüzde 17,33, salatalık yüzde 14,80, kabak yüzde 14,40 oranında fiyat artışı yaşarken; havuç yüzde 2,57, muz yüzde 2,81 oranında fiyat düşüşü yaşadı.
Yıl boyunca en yüksek artış yüzde 43.12 ile alkollü içecekler ve sigarada gerçekleşirken, enflasyondaki sarsıntının merkezinde gıda yer aldı. Gıda fiyatları aralıkta yüzde 2.93, bir yılda ise 10.89 arttı. Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, gıdanın hayat pahalılığını ölçerken kullanılan kriterlerdeki ağırlığı yüzde 23.29. Bu yüzden buradaki artışlar vatandaşın reel ekonomisi için çok önemli bir gösterge sayılıyor. Ancak TÜİK'teki hesap çarşıya uymuyor, vatandaş gıdaya TÜİK ortalamasından daha fazla harcama yapıyor. Market rafları ve pazar tezgâhlarındaki fiyatlar mutfaktaki yangının gerçek boyutunu gözler önüne seriyor.
Uzmanlar, 2019 yılında en çok hizmet ve işlenmiş gıda fiyatlarındaki artışla mücadele etmek zorunda kalan Merkez Bankası'nın bu yıl zorlanacağı belirtiliyor.
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