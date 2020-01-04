Enflasyon canavarı ‘gıda’yla beslendi; yılın zam şampiyonu: Sarımsak

Yıl boyunca en yüksek artış yüzde 43.12 ile alkollü içecekler ve sigarada gerçekleşirken, enflasyondaki sarsıntının merkezinde gıda yer aldı. Gıda fiyatları aralıkta yüzde 2.93, bir yılda ise 10.89 arttı. Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, gıdanın hayat pahalılığını ölçerken kullanılan kriterlerdeki ağırlığı yüzde 23.29. Bu yüzden buradaki artışlar vatandaşın reel ekonomisi için çok önemli bir gösterge sayılıyor. Ancak TÜİK'teki hesap çarşıya uymuyor, vatandaş gıdaya TÜİK ortalamasından daha fazla harcama yapıyor. Market rafları ve pazar tezgâhlarındaki fiyatlar mutfaktaki yangının gerçek boyutunu gözler önüne seriyor.

Uzmanlar, 2019 yılında en çok hizmet ve işlenmiş gıda fiyatlarındaki artışla mücadele etmek zorunda kalan Merkez Bankası'nın bu yıl zorlanacağı belirtiliyor.

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