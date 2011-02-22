-ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 6,64'E YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Merkez Bankasının anketine göre, 2011 yılı sonu enflasyon beklentisi Şubat ayının ikinci dönem anketinde yüzde 6,64'e yükseldi. Şubat ayının ilk dönem anketinde bu oran yüzde 6,56 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankasının, mali ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerle profesyonellerin beklentilerini saptamaya yönelik her ay iki kez düzenlediği beklenti anketinin şubat ayı ikinci dönem sonuçları açıklandı. Buna göre, 2010 Şubat ayının ikinci anketinde yüzde 7,55 olan yıl sonu enflasyon beklentisi, 2011 yılı Şubat ayının ikinci anketinde yüzde 6,64 oldu. Ankette, yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi de yüzde 4,9 oldu. Söz konusu oran geçen yılın aynı dönem anketinde yüzde 4,3 olmuştu. Beklenti anketine göre, şubat ayının ilk dönem anketinde yüzde 5 olarak tespit edilen cari yıl sonu (GSYH) büyüme beklentisi değişmedi. Gelecek yıl sonu büyüme beklentisi de yüzde 4,8'den yüzde 4,9'a yükseldi. Cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi, şubat ayının ilk anketinde yüzde 0,61 oldu. Bu oran, şubat ayının ikinci anketinde yüzde 0,59 düzeyinde gerçekleşti. Gelecek ayın TÜFE beklentisi yüzde 0,62 iken bu oran değişmedi; iki ay sonrasının TÜFE beklentisi ise yüzde 0,67'den yüzde 0,69'a yükseldi. Şubat ayının ilk anketinde yüzde 6,56 olan yıl sonu TÜFE beklentisi, şubat ayının ikinci dönem anketinde yüzde 6,64'e seviyesine çıktı. 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi yüzde 6,60'dan yüzde 6,59'a gerilerken, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,28'den yüzde 6,17'ye geriledi. -CARİ AÇIK BEKLENTİSİ 49,4 MİLYAR DOLARA ÇIKTI- Cari ay sonu dolar kuru beklentisi değişmedi ve 1,5800 lira oldu. Yıl sonu dolar kuru beklentisi de değişmeyerek 1,5700 lira seviyesini korudu. Gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi 1,5800 liradan 1,5900 liraya yükseldi. Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelebilecek açık beklentisi 48 milyar 547,7 milyon dolardan, 49 milyar 368,9 milyon dolara çıktı. Bu arada, cari ay sonu Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 6,22'den yüzde 6,25'e yükseldi. Gelecek 3 ay sonundaki Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi de yüzde 6,18'den yüzde 6,25'e çıktı. Gelecek 6 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 6,50'den yüzde 6,51'e yükselirken, gelecek 12 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 7,25'den yüzde 7,26'ya yükseldi. Gelecek 24 ay sonundaki Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 7,64'den yüzde 7,56'ya geriledi. Merkez Bankası tarafından düzenlenen 2011 ocak ikinci dönem ve şubat ayı birinci ve ikinci dönem beklenti anketi sonuçları şöyle: /* . OCAK ŞUBAT ŞUBAT 2. DÖNEM 1. DÖNEM 2. DÖNEM . ----------- ----------- --------- -Yıl sonu TÜFE (yüzde) 6,61 6,56 6,64 -Yıl sonu dolar kuru beklentisi (TL) 1,5500 1,5700 1,5700 -Cari yıl sonu GSYH (yüzde) 5,0 5,0 5,0 -Cari yıl sonu cari işlemler dengesi (milyon dolar) -48.413,3 -48.547,7 -49.368,9 */