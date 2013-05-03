Enflasyon beklentilerin altında çıktı, kadın ceketi ayın şampiyonu oldu!

Enflasyon Nisan'da TÜFE'de yüzde 0,42 arttı, ÜFE'de yüzde -0,51 oranında azaldı. Tüketici fiyatları bazında Nisan ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 25,41 ile kadın ceketinde oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 0,42 arttığını, Üretici Fiyatları Endeksi'nin (ÜFE) yüzde 0,51 oranında azaldığını açıkladı.

CNBC-e anketinde TÜFE'de ortalama yüzde 0.64 artış bekleniyordu.

Nisan ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 6,13, ÜFE'de yüzde 1,70 oldu.

Giyim ve ayakkabıda artış

Nisan ayında yeni sezon ürünlerinin piyasaya girmesi ve indirim döneminin sona ermesiyle giyim ve ayakkabı ana harcama grubunda yüksek artış görüldü.

Giyim ve ayakkabı ana harcama grubu yüzde 12,75 oranında arttı.

Kadın ceketi zam şampiyonu

Nisan ayının zam şampiyonu ise fiyatı yüzde 25,41 oranında artan kadın ceketi oldu.