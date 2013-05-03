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Ekonomi

Enflasyon beklentilerin altında çıktı, kadın ceketi ayın şampiyonu oldu!

Nisan ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 6,13, ÜFE'de yüzde 1,70 oldu

03 Mayıs 2013 13:20

Enflasyon Nisan'da TÜFE'de yüzde 0,42 arttı, ÜFE'de yüzde -0,51 oranında azaldı. Tüketici fiyatları bazında Nisan ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 25,41 ile kadın ceketinde oldu.
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 0,42 arttığını, Üretici Fiyatları Endeksi'nin (ÜFE) yüzde 0,51 oranında azaldığını açıkladı.

CNBC-e anketinde TÜFE'de ortalama yüzde 0.64 artış bekleniyordu.

Nisan ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 6,13, ÜFE'de yüzde 1,70 oldu.

 

Giyim ve ayakkabıda artış

 

Nisan ayında yeni sezon ürünlerinin piyasaya girmesi ve indirim döneminin sona ermesiyle giyim ve ayakkabı ana harcama grubunda yüksek artış görüldü.

Giyim ve ayakkabı ana harcama grubu yüzde 12,75 oranında arttı.

 

Kadın ceketi zam şampiyonu

 

Nisan ayının zam şampiyonu ise fiyatı yüzde 25,41 oranında artan kadın ceketi oldu.

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