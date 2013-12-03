T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Enflasyon beklenenden düşük çıktı

Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 7,32, ÜFE'de ise yüzde 5,67 ile beklentilerin altında gerçekleşti

03 Aralık 2013 12:16

Kasım'da TÜFE yüzde 0,01, ÜFE yüzde 0,62 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Kasım'da Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 0,01, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) yüzde 0,62 oranında arttı.

Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 7,32, ÜFE'de ise yüzde 5,67 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 3,27 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 0,76, eğlence ve kültürde yüzde 0,65, lokanta ve otellerde yüzde 0,64, ev eşyasında yüzde 0,52 artış gerçekleşti.

 

Alkolsüz içecekler düştü

 

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,34 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,64, haberleşmede yüzde 0,41 ve ulaştırmada yüzde 0,08 düşüş gerçekleşti.

 

Yıllık artışta alkollü içecekler birinci

 

Yıllık en yüksek artış yüzde 13,55 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğitim (yüzde 10,06), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 9,77), lokanta ve oteller (yüzde 9,40), ulaştırma (yüzde 8,28) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. Aylık en yüksek artış yüzde 0,97 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt'te oldu.

 

ETİKETLER

enflasyontüiktüfeüfehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24