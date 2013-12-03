Enflasyon beklenenden düşük çıktı

Kasım'da TÜFE yüzde 0,01, ÜFE yüzde 0,62 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Kasım'da Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 0,01, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) yüzde 0,62 oranında arttı.

Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 7,32, ÜFE'de ise yüzde 5,67 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 3,27 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 0,76, eğlence ve kültürde yüzde 0,65, lokanta ve otellerde yüzde 0,64, ev eşyasında yüzde 0,52 artış gerçekleşti.

Alkolsüz içecekler düştü

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,34 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,64, haberleşmede yüzde 0,41 ve ulaştırmada yüzde 0,08 düşüş gerçekleşti.

Yıllık artışta alkollü içecekler birinci

Yıllık en yüksek artış yüzde 13,55 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğitim (yüzde 10,06), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 9,77), lokanta ve oteller (yüzde 9,40), ulaştırma (yüzde 8,28) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. Aylık en yüksek artış yüzde 0,97 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt'te oldu.