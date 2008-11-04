Enflasyon ayaklandı

Eylül ayında düşüşe geçen enflasyon Ekim’de yeniden yükseldi ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Enflasyonun yüksek çıkmasında yeni sezon fiyatları nedeniyle giyim grubundaki yüzde 8.5’lik artış etkili oldu. Gıda ve konut grubunda yüzde 4’e yaklaşan yükselişler de önemli rol oynadı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 2.60, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) yüzde 0.57 arttı. TÜFE’deki artış Kasım 2002’den beri en yüksek düzeyde gerçekleşti. CNBC-e anketinde tüketici fiyatlarının yüzde 1.58, üretici fiyatlarının yüzde 1.60 artması bekleniyordu.



Yıllık enflasyon yüzde 12’ye çıktı



Ekim ayında yıllık enflasyonda hızlı yükseliş görüldü. Yıllık TÜFE yüzde 11.99’a, ÜFE de yüzde 13.29’a yükseldi. Ocak-Ekim itibarıyla TÜFE’deki artış yüzde 9.60 olurken, ÜFE’de yüzde 12.11 olarak belirlendi.



Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, çekirdek enflasyon yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 0.97, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise 1.71 arttı. Fiyatlar, enerji hariç yüzde 2.45, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 1.34, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 2.60 yükseldi.



Giyimde yeni sezon yükselişi



TÜFE’de ana harcama grupları itibarıyla bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 8.46 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.



Ekim ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3.93, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.91, konutta yüzde 3.79, eğlence ve kültürde yüzde 1.32, lokanta ve otellerde yüzde 1.11, ev eşyasında yüzde 0.39, sağlıkta yüzde 0,04, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.01 artış yaşandı. Haberleşmede yüzde 0.04, eğitimde yüzde 0.22, ulaştırmada yüzde 0.59 düşüş oldu.



Yıllıkta konut grubu liderliği bırakmıyor



Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış yüzde 27.08 ile konut grubunda görüldü. Onu yüzde 14.38’le lokanta ve oteller, yüzde 11.60 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi.



Tarımda fiyatlar geriledi



Sektörel bazda bakıldığında tarımda fiyatlar yüzde 0.26 düşerken, sanayi sektöründe yüzde 0.76’lık artış meydana geldi. ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış yüzde 14.03 ile metal cevheri imalatı alt sektöründe gerçekleşti.



Sanayinin üç sektöründen madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1.21, elektrik, gaz, su sektöründe yüzde 9.72 artış olurken, imalat sanayinde yüzde 0.05’lik düşüş gerçekleşti.



Zam şampiyonu domates



Ekim ayının zam şampiyonu yüzde 83.59’luk fiyat artışıyla domates oldu. Onu yüzde 42.74’le patlıcan, yüzde 29.62 ile bayan hırkası, yüzde 26.45’le bayan çizmesi, yüzde 25.89’la erkek kazağı, yüzde 24.32 ile erkek botu izledi. Yeni sezon olması nedeniyle fiyatı en çok artan ilk 10 üründen 7’si giyim grubunda yer aldı. Ekim’de fiyatı en çok düşen ürünse yüzde 24.12 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu.

