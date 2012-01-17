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Ekonomi

Enflasyon AB'de yüzde 3, Avro Bölgesinde yüzde 2,7 oldu BRÜKSEL (A.A)

17 Ocak 2012 15:12

-Enflasyon AB'de yüzde 3, Avro Bölgesinde yüzde 2,7 oldu BRÜKSEL (A.A) - 17.01.2012 - Geçen yıl enflasyon oranları AB'de yüzde 3, Avro Bölgesinde ise yüzde 2,7 oldu. AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre bir önceki yıl AB'de yüzde 2,7 ve Avro Bölgesinde yüzde 2,2 enflasyon kaydedilmişti. Geçen yıl AB üyeleri arasında İngiltere yüzde 4,8 enflasyonla ilk sırayı alırken bu ülkeyi yüzde 4,6 ile Slovakya, yüzde 4,5'le Polonya, yüzde 4,2 ile Kıbrıs Rum kesimi ve yüzde 4,1'le Estonya ve Macaristan izledi. Enflasyon oranları en düşük AB üyeleri ise yüzde 0,4'le İsveç, yüzde 1,3'le Malta, yüzde 1,7 ile İrlanda ve yüzde 2 ile Bulgaristan şeklinde sıralandı. Geçen yıl Almanya'da yüzde 2,3, İspanya'da yüzde 2,4, Fransa'da yüzde 2,7 ve İtalya'da yüzde 3,7 enflasyon görüldü.

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