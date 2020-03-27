Enfeksiyon uzmanı Prof. Yalçın: Eldiven kullanmak koruyucu olmadığı gibi virüsün yayılmasını sağlar

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, eldiven kullanmanın koruyucu olmadığı gibi virüsün daha çok yayılmasına neden olduğunu söyledi.

"Virüs eldivende uzun süre kalıyor"

Vatandaşların temizlik ve virüsten korunma anlamında eldiven kullanılmasının hiçbir anlamının olmadığını belirten Prof. Dr. Yalçın, "Aslında günlük yaşamımızda birçok vatandaşımızın eldiven kullandığını görüyorum. Bu yanlış bir uygulama ve bize yanlış bir güvenlik hissi veriyor.



Çünkü eldivenle bir yere dokunduğumuz zaman aslında orada bulunan birçok bakteri, virüs gibi mikroorganizma ile temasta bulunabiliyoruz. Eldivenin üzerinde uzun bir süre kalabiliyor. Dolayısıyla eldivenimizi çıkarmadığımız başka yerlere de dokunduğumuz takdirde orada var olan mikroorganizmaları başka yerlere bulaşma riski taşıyor" dedi.

"El hijyeni daha önemli"

Eldiven kullanılması değil, riski davranışlardan sonra el hijyeninin sağlanmasının önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok faaliyetten sonra, sokaktan eve döndüğümüzde, tuvalet önce ve sonrası, yemek öncesi ve sonrası, meyve ve sebzeyle temas, başka gıdalarla temas, evcil hayvanlarla temas gibi durumlarda ellerin mutlaka sabun ile yıkanmasını istiyoruz.



O an için böyle bir olanağımız yoksa lavaboya uzaktaysak el antiseptiklerinden yararlanabiliriz. Yanımızda taşıyacağımız el antiseptiği de aynı işi görebilir. Bundan da yoksun isek kolonya aynı işi görür. Eldiven sadece şüpheli hastalara hizmet verilirken kullanılmalı. Aksi takdirde yanlış bir güvenlik hissi vererek daha olumsuz yerlere de götürebilir bizi."

Prof. Dr. Yalçın, "El yıkarken belirli ilkelere uyduğumuz takdirde, elimizin her yeri su ve sabunla temas edecektir. Her türlü gözden kaçabilecek alanı yıkamış olacağız. Bu yıkama biçimiyle bu tür aksamaları da yok etmiş oluruz" dedi.