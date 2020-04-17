Enfeksiyon uzmanı Prof. Ceyhan: 'Normalleşmeyi' günlük iyileşen sayısı, günlük vaka sayısını geçtiğinde konuşacağız

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, normal hayata dönüşün günlük iyileşen sayısının günlük vaka sayısını geçtiğinde konuşulmaya başlayacağını söyledi.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Ceyhan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde sık sık gündeme gelen hayatın ne zaman normale döneceği sorusuna ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Ceyhan, "Normalleşmeyi ne zaman konuşacağız? Günlük iyileşen sayısı, günlük vaka sayısını geçtiği zaman..." ifadelerini yazdı.
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