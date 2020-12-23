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Koronavirüs

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Ertuğrul: Kısıtlamaların daha ağır biçimde devam etmesi gerekiyor, hâlâ yoğun bakım ve servislerde doluluk oranlarımız çok yüksek

23 Aralık 2020 10:44

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı  Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Koronavirüs'ün Britanya'da mutasyona uğrayıp yüzde 70 daha bulaşıcı bir hale gelmesini değerlendirdi. Ertuğrul, "Şu andaki bilgilerimiz ışığında bu yeni mutasyonun aşıyla ilişkisinin çok olmayacağı yönünde" dedi. Türkiye'de alınan önlemlerle vaka sayılarının düşmesinin sevindirici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Şu anda yaşamını yitiren insan sayımız her gün bir rekor kırıyor ne yazık ki bunun da nedeni ağır hasta sayımızın hâlâ çok yüksek olması. Yoğun bakımlarımızda ve servislerde bir miktar rahatlama sağlanmaya başlandı ama hâlâ doluluk oranlarımız çok yüksek. Bu anlamda da kısıtlamaların bu şekilde hatta bence daha ağır bir biçimde devam etmesi gerekiyor" diye konuştu. 

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