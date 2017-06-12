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Spor

Enes Ünal, İstanbul'da gözaltına alındı

Ünal, Milli Takım'la birlikte bu sabah İstanbul'a gelmişti

12 Haziran 2017 14:19

Milli futbolcu Enes Ünal, yoklama kaçağı olduğu gerekçesiyle bu sabah İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Ünal, askerlik şubesine gitmesi tebliğ edilerek serbest bırakıldı.

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arnavutluk’da Kosova ile karşılaşan Milli Takım sabah erken saatlerde İstanbul’a geldi. Kosova maçının ardından İstanbul’a gelen Milli Takım oyuncularından Enes Ünal yoklama kaçağı olduğu için bir süre Atatürk Havalimanı Pasaport Büro Amirliğinde bir süre bekletildi.

Mesai saatinin başlamasının ardından, kendisine yoklama kaçağı olduğu ve en kısa sürede Askerlik Şubesine gitmesi gerektiği tebliğ edilen Enes Ünal, daha sonra havalimanından ayrıldı
 
Atatürk Havalimanı'nda bir süre bekletilen Milli Futbolcu Enes Ünal’ın yanında federasyon yetkililerinden kimsenin olmaması dikkat çekerken, ünlü futbolcu her hangi bir açıklama yapmadı.

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