Enes Ünal, gol krallığı yarışında Benzema'nın arkasına yerleşti

İspanya La Liga'nın 32. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Getafe, sahasında Villarreal'e 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi takımın tek golünü atan milli futbolcu Enes Ünal, gol krallığı yarışında zirvede yer alan Karim Benzema'nın arkasına yerleşti.
İspanya La Liga'nın 32. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Getafe, Villarreal'i konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı. Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 7'de Gerard Moreno ve 16'da Manuel Trigueros kaydetti.
Bu sonuçla üst üste 2. mağlubiyetini alan Getafe 32 puanda kaldı. Ligde 3 maç sonra kazanan Villarreal 46 puana yükseldi.
Ev sahibi takımın tek golünü atan milli futbolcu Enes Ünal, gol krallığı yarışında zirvede yer alan Karim Benzema'nın arkasına yerleşti. Bu sezon İspanya La Liga'da çıktığı 31 maçta 15. golünü atan milli futbolcu, gol krallığı yarışında 2. basamağa çıktı.
İspanya La Liga'nın gol krallığı zirvesinde 24 golle Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema bulunuyor.