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15 Temmuz Darbe Girişimi

Enes Kanter’in gözaltına alınan babasıyla ilgili yeni gelişme

“FETÖ'nün üniversite yapılanması”na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 36'ya yükseldi

04 Haziran 2017 23:14

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca “FETÖ'nün üniversite yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 10 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 36'ya yükseldi.

Mehmet Kanter, Tekirdağ’a getirildi

Bu arada soruşturma kapsamında Kadıköy'deki evinde gözaltına alınan NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter de Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

 

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