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Enes Kanter'in babasına 'FETÖ'den 10 yıl hapis istemi

Prof. Dr. Mehmet Kanter hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

18 Haziran 2018 20:00

NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter hakkında, 'FETÖ'ye olduğu gerekçesiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Kanter için 10 yıla kadar hapis istendi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden ihraç edilen Kanter hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter'in 127 hakkında 'FETÖ' şüphelisi ile irtibat kurduğu, bunlardan da 57'sinin  ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma sonucunda sanık hakkında, "terör örgütüne üye olmak," suçunda 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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