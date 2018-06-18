Enes Kanter'in babasına 'FETÖ'den 10 yıl hapis istemi

NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter hakkında, 'FETÖ'ye olduğu gerekçesiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Kanter için 10 yıla kadar hapis istendi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden ihraç edilen Kanter hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



İddianamede, NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter'in 127 hakkında 'FETÖ' şüphelisi ile irtibat kurduğu, bunlardan da 57'sinin ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği belirtildi.



Soruşturma sonucunda sanık hakkında, "terör örgütüne üye olmak," suçunda 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



İddianame, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.