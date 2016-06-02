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Spor

Enes Kanter: Milli Takım'a alınmama nedenim tirana, faşiste, diktatöre, hırsıza boyun eğmediğim içindir

Oklahoma City oyuncusu Enes Kanter, milli takım yönetiminin emir kulu olduğunu söyledi

02 Haziran 2016 23:23

NBA takımlarından Oklahoma City Thunder'da forma giyen Enes Kanter, 2016 Rio Olimpiyat oyunlarında açıklanan aday kadroda yer almamasını, çok sert sözlerle eleştirdi. Enes Kanter, Milli Takım'a alınmamasını 'Yazık' derken, çağrılmama nedeninin 'yezide, diktatöre, zalime, tirana' boyun eğmediği olduğunu ifade etti.

Oklahoma City Thunder'da forma giyen Enes Kanter bugün açıklanan milli takım kadrosunun ardından kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Milli takıma çağrılmamasını "yazık" diye ifade eden Kanter, " Ey Türkiye'm Unutma; Milli takıma alınmama sebebim Yezide, Pakrudine, Tirana, Diktatöre, Faşiste, Zalime, Hırsıza boyun eğmediğim içindir. Bu olayda kabahat milli takım yönetiminde değil. Onlar sadece emir kulları. Maalesef onlarada oyuncu kadrosu yukarıdaki Acizden geliyor." dedi.

 

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