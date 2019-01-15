Enes Kanter hakkında kırmızı bülten talebi

İstanbul'da yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında , Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks'te forma giyen Enes Kanter hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, kırmızı bülten çıkarılması için başvuru yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, hakkında 'FETÖ' soruşturması bulunan ve ABD'de basketbolcu Enes Kanter hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi hazırlandı.

Fethullah Gülen'e ''hocaefendi'' dediği ve 'FETÖ' ye mali destek sağladığı belirtilen talepnamede, Kanter hakkında 'FETÖ'den yakalama kararının bulunduğu da hatırlatılaark uluslararası sözleşmeler gereği şüphelinin iadesi istendi.

Savcılık, talepnamenin yanı sıra Kanter hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik de evrak düzenledi.

Hazırlanan talepname ve başvuruların, ilgili bakanlıklara gönderildiği belirtildi.

Babası Mehmet Kanter, 2017'de tutuklanmıştı

Enes Kanter ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fethullah Gülen'i defalarca ziyaret etmişti.

Babası Mehmet Kanter de 2017'de Gülen Yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Enes Kanter'in Türkiye pasaportu aynı yıl iptal edilmişti.