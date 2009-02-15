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Bilim / Teknoloji

Enerjisini güneşten alıyor

Samsung, arka kapağında Güneş panelleri bulunan ve bu sayede enerjisini Güneş’ten alan cep telefonu “Blue Earth”ü tanıttı.

15 Şubat 2009 02:00

Güney Kore’li elektronik üreticisi Samsung, arka kapağında Güneş enerjisinin toplanmasını sağlayan bir panel bulunan ve bu sayede enerjisini Güneş’ten alan cep telefonu “Blue Earth”ü tanıttı.

Samsung, güneş enerjisiyle çalışan tam dokunmatik ekranlı cep telefonunu üretti.

Kullanılmış plastik şişelerden elde edilen PCM malzemesiyle üretilen mavi renkli telefon insan sağlığına ve doğaya zararlı olduğu bilinen berilyum, fatalat ve BFR (Brominated Flame Retardant - Alevlenmeyi Engelleyen Brom) kullanılarak üretilen parçalar içermiyor.

Telefonla birlikte gelen şarj adaptörü enerji verimliliği konusunda 5 yıldıza sahip, şarj ünitesi telefonu şarj etmediği durumlarda enerji tüketimini 0.03 watt’a düşürüyor.

Blue Earth’te bulunan kişiselleştirilebilir ECO modu ile, telefonun ekran parlaklığı, sinyal çekim gücü ve benzeri özellikleri ayarlanarak enerji tüketimi düşürülebiliyor. Telefonun işletim sisteminde bulunan eco walk isimli uygulama, yürüyüş esnasında atılan adımları sayarak yolculuğu motorlu taşıtla yapmak yerine yürüyerek yapıldığı için ne kadar ağacın kurtarıldığını gösteriyor.

Ürünün ilk olarak İngiltere pazarında, bu yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacağı belirtildi.

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