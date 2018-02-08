Enerjisa Halka Arz gong töreni yapıldı

İSTANBUL, (DHA) ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON\'un hissedarları olduğu Enerjisa Enerji A.Ş\'nin halka arz gong törenine katıldı.

Törende konuşan bakan Albayrak, şunları söyledi:

\"Mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının varlığı, sağlam bir ekonominin olmazsa olmazıdır. Son 10 yılın ortalama yıllık 55 milyar dolarlık enerji ithalatı gerçekleştirdik, Son dönemde enerji piyasalarının liberalizasyonu için gerekli reform ve teşvikleri çok hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Bu adımlardan birinin de bugün başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Geçen yıl kamuoyuyla paylaştığımız Milli Enerji ve Maden Politikası\'nın en önemli sac ayaklarından birisi de öngörülebilir piyasalardı. Bu kapsamda özel sektörün yatırımlarını daha da hızlı yapabildiği, yatırımların önündeki yapısal sorunların giderildiği çalışmaları ciddi anlamda hızlandırdık. Yatırımcı dostu ve öngörülebilir bir enerji piyasasının, ekonominin de rekabetçi yapısını sürdürebilmesi açısından çok büyük önem taşıyor. Özellikle enerji gibi yatırım maliyetlerinin yüksek, geri dönüşlerin de orta ve uzun vadeli olduğu bir piyasada... Çünkü hiçbir yatırımcı siyasi istikrar ve piyasaya sahip olmayan bir ülkeye piyasaya sektöre yatırım yapmak istemez. 16 Nisan referandumuyla birlikte siyasi istikrarın sağlanması açısından bu anlamda çok önemli bir adım attı Türkiye. 2019\'dan itibaren güçlü bir liderlik ve siyasi istikrarla hedeflere inşallah daha hızlı ilerleyeceğiz. Bugün dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında olan Türkiye, hedefini en büyük ilk 10 ekonomi arasında yer almak için yukarılara yazmış bir Türkiye var. Bunu gerçekleştirebilecek bütün enstrümanlar elimizde mevcut. Uygun rekabet ortamı, yatırım teşvikini sağlayan yasal düzenlemeler, altyapılar, yeni pazarlara ulaşım kolaylığı, gelişmiş ulaşım altyapısının yanında siyasi istikrarı, artan nüfusu, eğitimli ve kaliteli işgücüyle ve bunun yanında bu da çok önemli hammadde ve ara girdilere erişim kolaylığı imkanıyla, Türkiye dünyadaki enerji kaynaklarının üçte ikisinin olduğu bir coğrafyada bu hedefe çok da uzakta değil.\"

\"HİÇBİR ZAMAN TÜRKİYE İDEOLOJİK SALDIRILARI YERLİ VE YABANCI YATIRIMCILARA YANSITMADI\"

Türkiye\'nin geçen yılın son çeyreğindeki büyüme rakamlarıyla dünyada birinci sırada yer aldığını hatırlatan Bakan Albayrak,şöyle devam etti:

\"Türkiye yaşadığı onca badireye rağmen, 16 yıldır ayakları yere sağlam basan, üretim ve büyüme odaklı büyümenin temellerini attı. Dinamik olduğu kadar güçlü ve güven veren bir ekonomiyi inşa etti. Sağlanan güven ve istikrarın yanısıra dinamik ve üretken bir özel sektörün payı kaçınılmaz. Bugün yapılan yatırımların yüzde 75\'inden fazlası özel sektör tarafından hayata geçirildi. Diğer yandan yabancı sermaye girişi de artıyor. Türkiye sadece 2002, 2016 yılları arasında 180 milyar dolardan fazla doğrudan yabancı yatırımı çekmiş önemli bir ülke... Hiçbir zaman Türkiye ideolojik saldırıları yerli ve yabancı yatırımcılara yansıtmadı. Çünkü Türkiye için menşei ne olursa olsun yatırım yapan herkez her firma Türkiye firmasıdır, bizim firmamızdır. Başımızın tacıdır. Bugün başta Avrupa olmak üzere yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına girme ya da mevcutların operasyonunu daha da derinleştirme arzusu,Türkiye\'nin güçlü ekonomi ve enerji vizyonuna duyulan güvenin en net göstergesidir.\"

\"SEKTÖRDEKİ YABANCI MENŞELİ ŞİRKETLERİN PAZAR PAYI YÜZDE GENEL ANLAMDA 48\'İ AŞMIŞ\"

Elektrik dağıtım sektöründe 12 lisanslı şirketin önemli kısmında yabancı yatırımcıların sahip olduğu doğrudan ve dolaylı yatırım olduğunu belirten Bakan Albayrak, \"10 milyar liranın üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. 21 dağıtım bölgesine ayrılarak özelleştirilen elektrik dağıtım ayağında Alman, Japon, Çek ve dünyadan birçok ülke firmanın Türkiye\'de yatırımcı olduğunu görüyoruz. Doğalgaz sektöründe ise Avrupa\'dan Amerika\'ya ve Avustralya\'ya kadar çeşitli alanlarda 51 yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişi faaliyet gösteriyor. Akaryakıt sektöründe dünyanın en büyük 10 şirketinden 4\'ü faaliyetlerine uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam ediyor. Sektördeki yabancı menşeli şirketlerin pazar payı yüzde genel anlamda 48\'i aşmış. Yüzde 50\'leri bulmuş durumda. Rafinaj sektöründe ise bu yılın üçüncü çeyreği bitmeden herhalde Azeri SOCAR\'ın STAR Rafinerisi de devreye girerek Türkiye için önemli bir yatırım daha hayata geçecek\" dedi.

\"İNŞALLAH, AVRUPA MÜKEMMELLİYET KALİTE ÖDÜLÜ\'NÜ DE ALACAK BİR ŞİRKETİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ\"

Enerjisa\'nın halka arzının da yabancı yatırımcının enerji sektörüne yoğun ilgisini gösteren en güzel örneklerden biri olduğunu ifade eden bakan Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Çok yoğun bir talep geldi. Yerlilerden şikayet gelerek yerli yatırımcıya ayrılan payın yüzde 15\'ten 24\'e çıkması bile yabancı ilgisinin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Yabancı yatırımcıların bu yoğun ilgi Enerjisa\'nın halka arzıyla ilgili süreç inşallah sektördeki çok büyük bir dönüşümün ilk adımı ve başlangıcı olacak. Türkiye\'deki diğer büyük enerji firmalarının da sonuna kadar arkalarında olduğumuzu ve inşallah yakın zamanda onların da halka arzını beklediğimizi ifade etmek istiyorum. İnşallah, bu öngörülebilir piyasalarla birlikte bir iki sene içerisinde Enerjisa\'dan üretim tarafında da güzel gelişmeleri duyacağız. Global yatırım şirketlerinin ilgisi yoğun olması özellikle altı çizilmesi gereken önemli bir husus. Türkiye, son dönemde dünyada artan dalgalanma ortamında yatırımcılar için güvenli bir ortam sunmaya devam ediyor. Biz her zaman şunu savunduk.Türkiye\'ye yatırım yapan hiçbir zaman kaybetmedi. Şu hususu bir kez daha söylemek istiyorum. Türkiye sağlam ekonomisi, sunduğu cazip fırsatları, iç pazarının büyüklüğü ve siyasi istikrarıyla yatırımcılar için her zaman güvenilir bir liman olmaya bugün olduğu gibi yarın da devam edecek. Vatandaş memnuniyeti ne kadar yüksek olursa, vatandaş, şirket ve dolayısıyla kamu da kazanıyor. Enerjisa\'nın halka arzı bu anlamda başarılı bir örnek. Müşteri memnuniyeti odaklı bir anlayışın benimsenmesi halka arza bu denli yoğun ve rekor talebin gelmesinin baş faktörlerinden birisi olduğunu düşünüyorum. 2016 ve 2017\'de müşteri memnuniyeti ciddi anlamda arttı. Hala istediğimiz noktada değiliz ama ümit ediyorum 2019 gibi... İnşallah, Avrupa Mükemmelliyet Kalite Ödülü\'nü de alacak bir şirketi dört gözle bekliyoruz. Sabancı olursa ne ala. Bu hızla devam etmemiz lazım. Almanya\'nın saygın bir kurumu olan E.ON gibi bir grupla ortaya koyduğunuz sinerji de inşallah bir ilki gerçekleştirmenize vesile olur. Enerjide kamu özel sektör sinerjisini en ileri noktaya taşıyarak vatandaşın en iyi hizmeti alabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.\"

\"GELDİĞİMİZ NOKTAYI BENİM RÜYAMIN GERÇEKLEŞMESİ OLARAK GÖRÜYORUM\"

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi :

\" Az önce gongunu çaldık. 13 şirketimizi halka arz ettik. Hem ülkemin hem enerji sektörü için tarihi bir gün. Bir çok ilki bir arada yaşışoruz. TL bazında Türkiye\'de gerçekleştirilen en büyük özel sektör halka arzı oldu. Enerjisa\'nın iyi yönetişim ve başarılı bir performans sayesinde geldiği bu noktadan gurur duyuyoruz. Biz Sabancı olarak enerjinin, ülkemiz ve geleceği için önemini çok önceden görmüştük. Şirket aslında 22 yıllık bir şirkettir. Bu yolculuk 2005 yılında eneri söktöründe ana iş kolumuz olarak tariflememizle yola devam ettik. Ortaklarımız oldu. Geldiğimiz noktayı benim rüyamın gerçekleşmesi olarak görüyorum. Bu yolda bize destek olan herkese teşekkür ediyorum\"

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