-Enerjinin neredeyse tamamını 57 İslam ülkesi karşılıyor ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyanın enerjisinin neredeyse tamamının 57 İslam ülkesi tarafından karşılandığını ifade ederek, ''Fakirlikte de dünya ile yarış halindeyiz. Hepimizin iğneyi kendine batırması ve kendimize gelmemiz lazım'' dedi. Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri 10 Projesi, TOBB İkiz Kuleler'de İslam ülkelerine tanıtıldı. Bu çerçevede 3 gün süren Genç İstihdamını Geliştirmek İçin Beceri Geliştirme Çalıştayı'nın kapanışı yapıldı. Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Ekonomik ve Sosyal Araştırma Eğitim Merkezi'nin (SESRIC) geçen yıl İslam dünyasındaki ekonomik gelişmeleri ele aldığı rapora göre, İslam coğrafyasının nüfusunun dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 23'ü olduğunu söyledi. 57 İslam ülkesinin dünya zenginliğinden aldığı payın sadece yüzde 11 olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, ''Tek başına ABD dünya zenginliğinin yüzde 19'una, Çin ise yüzde 13'üne sahip. Biz, 57 ülke toplamda Çin'in zenginliğine bile ulaşamamışız. Dünya Bankası 57 İslam ülkesinden yalnızca 7'sini yüksek gelirli ülkeler kategorisine koymuş'' diye konuştu. Dünyanın enerjisinin neredeyse tamamının 57 İslam ülkesi tarafından karşılandığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, ''Fakirlikte de dünya ile yarış halindeyiz. Hepimizin iğneyi kendine batırması lazım. Kendimize gelmemiz lazım'' dedi. Bugün en az gelişmiş ülke kategorisinde olan 49 ülkenin 21'inin İslam ülkesi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, en zengin İslam İşbirliği Örgütü üyesiyle en fakir arasında 220 kat fark olduğunu, 2010 yılında ticaret hacminin 533 milyar dolarda kaldığını ifade etti.