Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Lityum Karbonat üretimine başlıyoruz

"Bunların başında bor geliyor. Trona, feldspat, sodyum sülfat, krom, kurşun, çinko, zeolit, linyit, mermer, manyezit diğer önemli madenlerimiz. Ayrıca sezyum, skandiyum, tellur, osmiyum, paladyum, rodyum, rutenyum ve tantalyum gibi ileri teknoloji elementlerinden büyük bir bölümü için ülkemizde uygun jeolojik ortam bulunmaktadır. Ancak nadir toprak elementi dediğimiz lityum, berilyum, galyum, niyobyum, toryum, zirkonyum, rubidyum ve vanadyum gibi madenlerimizi bugüne kadar teknolojik yetersizlik nedeniyle değere dönüştüremedik.

"Bu alandaki gidişatı tersine çevirmek için Eti Maden Eskişehir Sivrihisar'da NTE pilot tesis kurma çalışmalarına başladı. Bu elementlerin işlenmesiyle ilgili bazı ülkelerle görüşmelerimiz sürüyor. Lityum Karbonat üretimiyle ilgili de iki ay önce 'Eskişehir Kırka Eti Maden Tesisleri'nde pilot üretime Aralık ayında başlayacağız' demiştim. İnşallah, pazartesi günü Eskişehir Kırka Eti Maden Tesisleri'nde Lityum Karbonat üretimine başlıyoruz.

"Başlangıçta 10 bin ton/yıl olacak pilot üretimimiz, kısa süre içerisinde 600 bin ton/yıl'a çıkacak. Bu üretim yerli elektrikli otomobilin pil yapımında önemli bir girdi olarak kullanılacak. Madencilik bütün bu teknolojilerin devam etmesi ve daha ileri gitmesi için gerekli ham maddeyi sağlayan lokomotif bir sektördür, çok önemlidir ve önemli olmaya da devam edecektir."