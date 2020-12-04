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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Lityum Karbonat üretimine başlıyoruz

"Bu üretim yerli elektrikli otomobilin pil yapımında önemli bir girdi olarak kullanılacak"

04 Aralık 2020 16:38

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7 Aralık Pazartesi günün Eskişehir Kırka Eti Maden Tesisleri'nde Lityum Karbonat üretimine başlanılacağını açıkladı. Dönmez, bu üretimin yerli elektrikli otomobilin pil yapımında bir girdi olarak kullanılacağını ifade etti.

Madencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi'ne telekonferans yoluyla katılan Bakan Dönmez, Türkiye'nin madencilikte dünyada rekabet gücünün yüksek olduğu önemli madenleri olduğunu belirterek şunları söyledi:

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Fatih DönmezEnerji ve Tabii Kaynaklar BakanıMadencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi
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