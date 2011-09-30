-Enerji üretmek için fotosentez yapan yapay yaprak WASHINGTON (A.A) - 30.09.2011 - Amerikalı araştırmacılar, güneş ışığını doğrudan enerjiye çevirip bunu daha sonra kullanmak üzere biriktirebilen yapay yaprak ürettiler. ABD'nin prestijli üniversitesi Massachusetts Institute of Technology (MIT) öğretim üyeleri tarafından yapılan ve Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, her iki tarafında değişik katalitik malzemelerle üretilmiş silisyumdan güneş hücresi bulunan bu yaprak, çalışması için hiçbir dış bağlantı ya da elektrik devresi gerektirmiyor. Araştırmanın başında bulunan Profesör Daniel Nocera, bu yaprağı su dolu bir kaba yerleştirip güneş ışığına maruz bırakmanın yeterli olduğunu belirterek, yaprağın hemen bir tarafından oksijen kabarcıkları, diğer tarafından da hidrojen üretmeye başladığını kaydetti. Bu yaprak iki yüzünü ayıran bir duvarın bulunduğu bir kaba konulursa, üretilen kabarcıklar toplanabiliyor ve elektrik üretmek için daha sonra kullanılmak üzere biriktirilebiliyor. Böylece bir yakıt piline doldurulan oksijen ve hidrojen baloncukları suda yeniden bir araya gelerek bu süreçte elektrik üretiyorlar. Araştırmacılar, silisyum, kobalt ve nikel gibi kolay bulunan ve ucuz malzemelerden üretilen bu yapay yaprağın, normal suda çalıştığının altını çizdiler. Güneş ışığındaki oksijen ve hidrojeni ayıran diğer sistemler, korozif solüsyonlar ve platin gibi zor bulunan ve pahalı malzemeler gerektiriyor.