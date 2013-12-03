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Enerji Sen üyeleri Galata Kulesi'nde eylem yaptı

BEDAŞ işçileri Galata Kulesi'nde eylem yaparak basın açıklaması okudu

03 Aralık 2013 16:02

İstanbul Galata'da bulunan tarihi Galata Kulesi'nin seyir balkonuna, saat 11.00’de bilet alarak çıkan 5 Enerji-Sen üyesi, "BEDAŞ direnişinden Yatağan’a bin selam. Direne direne kazanacağız. DİSK/Enerji-Sen" yazılı pankart sarkıttı. 

Mustafa Özbadak'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Eylem yapan grup, "Zafer direnen emekçinin olacak, işimizi geri istiyoruz" sloganları attı. Aşağıda bekleyen bir grup, alkışlayarak yukarıdaki işçilere destek verdi. Daha sonra seyir balkonundaki işçilerden biri, basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, "Bizler özelleştirilmiş diğer bir kurum BEDAŞ’ın işçileri olarak işimize geri dönmek için direniyoruz. BEDAŞ’ta sendikamız DİSK / Enerji-Sen’le, insanca koşullarda çalışma düzeni için mücadele ederken işimizden atıldık. Başlattığımız direnişi mutlaka kazanacağız. Yatağan’da direnen enerji işçilerine ve maden işçilerine selam olsun” ifadeleri yer aldı. 

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