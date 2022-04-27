"Enerji şantajı": Rusya; Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz akışını kesiyor

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Rusya'nın artan gerilim nedeniyle Avrupa Birliği ve NATO üyeleri Polonya ile Bulgaristan'a doğal gaz akışını keseceği belirtildi.

Polonya’nın kamu enerji şirketi PGNİG SA, Gazprom'un Ukrayna ve Belarus'tan geçerek Doğu Avrupa ülkesine gelen gazı çarşamba sabahı itibariyle keseceğini dile getirdi. Varşova, depolarının yüzde 76 dolu olduğunu ve henüz rezervlerini kullanmaları gerekmeyeceğini belirtti.

Avrupa Birliği'nin takip verilerine göre çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren Yamal Boru Hattı'ndan Polonya'ya doğal gaz akışı kesildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "dost olmayan ülke" ilan edilen devletlerin doğal gaz için "ruble ile ödeme yapması gerekeceğini" belirtmişti. Birçok ülke bu uygulamaya karşı çıktı. Putin, ruble ile ödeme yapmayanlara gaz akışının kesileceğini bildirmişti.

Neredeyse tamamen Rus doğal gazına bağımlı olan Bulgaristan, bu yeni ödeme planının yaptıkları anlaşmaya aykırı olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin özel kalem müdürü Andriy Yermak, "Rusya, Avrupa'ya gaz şantajını başlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yermak, "Rusya, müttefiklerimizin birliğini kırmaya çalışacak. Rusya aynı zamanda enerji kaynaklarının bir silah olduğunu gösteriyor. Bu sebeple AB birleşik olarak bu enerji kaynaklarına ambargo uygulamalı; Rusları bu silahtan mahrum bırakmalıdır" dedi.

Rusya'nın hamlesi Almanya gibi sırtını Rus gazına dayayan ülkeleri endişelendirdi.