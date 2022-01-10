Enerji piyasasında birleşme ve satın almaların değeri 2,8 milyar doları aştı

PwC Türkiye enerji piyasasındaki birleşme ve satın alma işlemlerini analiz etti. Buna göre, 2021 yılında enerji piyasasında gerçekleşen 40 birleşme ve satın alma işleminin toplam tahmini değeri, 2020’ye göre yüzde 155 artarak 2,8 milyar doları aştı.

"Türkiye Enerji Sektöründeki Birleşme ve Satın Almalar 2021" raporu yayınlandı. Bu yıl 14. sayısı hazırlanan rapora göre, 2021'de Türkiye enerji piyasasında toplam 40 birleşme ve satın alma işlemi yapıldı. Bu işlemin tahmini değeri, 2,8 milyar dolar olduğu kaydedilen raporda, şu analiz yapıldı:

"Yabancı yatırımcı ilgisi pandemi etkisiyle azaldı

2020 yılında Türkiye enerji piyasasına pandeminin de etkisiyle azalan yabancı yatırımcı ilgisi, işlem sayısı bazında 2021’de de önemli bir toparlanma kaydedemedi. Bununla beraber, elektrik dağıtım ve perakende gibi son yıllarda çok fazla hareketliliğin yaşanmadığı piyasaya, bir İngiliz altyapı fonunun imzaladığı hisse devir anlaşması 2021 yılının önemli satırbaşlarından birini oluşturdu. Geçmiş senelerde olduğu gibi, 2021 yılında da elektrik üretim, dağıtım, perakende ve doğalgaz dağıtım alt segmentlerinden oluşan altyapı sektöründeki işlem sayısı ve tahmini toplam değer, petrol ve doğalgaz piyasasındaki işlemleri geride bıraktı.

"Türkiye yatırımcılar için güvenli merkez haline gelmeli"

Ülkenin yerli ve yabancı tüm yatırımcılar için daha güvenilir bir merkez haline getirilmesi ihtiyacı ve bunun için enerji yönetiminin genel seçim eksenli politikalar yerine, uzun vadeyi kapsayacak stratejiler geliştirmesi zorunludur.”

"İşlemlerin çoğu yenilenebilir enerji alanında oldu"

PwC Türkiye Şirket Satın Alma ve Birleşme Hizmetleri Ortağı Engin Alioğlu, altyapı sektöründeki işlemleri değerlendirdi. Engin Alioğlu şunları söyledi:

"Bu işlemlerin çoğu, özelleştirmeler de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji alanında olurken, geri kalanı termal enerji üretimi, gaz ve elektrik dağıtım ve perakende ile elektrikli araç şarj altyapısı alanlarında gerçekleşti. Yenilenebilir enerji tesislerine olan bu ilginin, özellikle ilk YEKDEM dönemi kapsamındaki ABD doları cinsinden ödemelerden faydalanan varlıklar üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Altyapı sektöründeki yoğunluğa karşılık, petrol ve doğalgaz piyasalarında, özellikle akaryakıt ve LPG dağıtım segmentlerinde 2020’de hızlanan konsolidasyon dalgasının 2021’de devamı gelmedi. Bu cephede halka açıklanan tek işlemin değeri 1.3 milyar ABD doları olarak belirtildi." (ANKA)