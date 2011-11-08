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Yaşam

Enerji içeceğiyle birayı karıştırdı, öldü

Nişanlısının evinde enerji içeceği karıştırdığı iki bardak birayı içtikten sonra fenalaşan genç kurtarılamadı.

08 Kasım 2011 02:00

T24 - Nişanlısının evinde enerji içeceği karıştırdığı iki bardak birayı içtikten sonra fenalaşan genç kurtarılamadı.



İzmir’de tekstil atölyesinde çalışan ve 1 yıl önce nişanlanan H.B. (17) ile Kenan Top (28) bayram tatilini birlikte geçirme kararı aldı.

Çift, önceki gün bir süre gezdikten sonra, bira ve enerji içeceği alarak H.B.’nin Eşrefpaşa’daki evine gitti.

İddiaya göre Kenan Top, nişanlısına ve kendisine içine enerji içeceği karıştırdığı birer bardak bira koydu. Enerji içecekli biradan bir yudum alan H.B. tadını beğenmeyince içmedi ve nişanlısını da içmemesi için uyardı.

Kenan Top iki bardak içkiyi içtikten sonra televizyon izlemeye başladı. Bir süre sonra fenalaşan Top yere yığıldı. H.B., önce şaka yaptığını sandığı nişanlısının nefes almakta güçlük çektiğini anlayınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Top kurtarılamadı.


1 ay sonra evleneceklerdi

1 ay sonra evleneceği nişanlısının gözlerinin önünde ölmesi üzerine H.B. fenalık geçirdi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirtilen Kenan Top’un ölüm nedeni otopsi raporuyla kesinleşecek.


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