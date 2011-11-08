Enerji içeceğiyle birayı karıştırdı, öldü

T24 -

1 ay sonra evleneceklerdi



İzmir’de tekstil atölyesinde çalışan ve 1 yıl önce nişanlanan H.B. (17) ile Kenan Top (28) bayram tatilini birlikte geçirme kararı aldı.Çift, önceki gün bir süre gezdikten sonra, bira ve enerji içeceği alarak H.B.’nin Eşrefpaşa’daki evine gitti.İddiaya göre Kenan Top, nişanlısına ve kendisine içine enerji içeceği karıştırdığı birer bardak bira koydu. Enerji içecekli biradan bir yudum alan H.B. tadını beğenmeyince içmedi ve nişanlısını da içmemesi için uyardı.Kenan Top iki bardak içkiyi içtikten sonra televizyon izlemeye başladı. Bir süre sonra fenalaşan Top yere yığıldı. H.B., önce şaka yaptığını sandığı nişanlısının nefes almakta güçlük çektiğini anlayınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Top kurtarılamadı.1 ay sonra evleneceği nişanlısının gözlerinin önünde ölmesi üzerine H.B. fenalık geçirdi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirtilen Kenan Top’un ölüm nedeni otopsi raporuyla kesinleşecek.