Enerji güvenliği için 10 milyarlık yatırım

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İskenderun-Hatay civarında doğalgaz depolama alanında 10 milyar liralık, Türk-yabancı ortak bir projeyi stratejik teşvik kapsamına aldıklarını söyledi.

KONUTDER tarafından düzenlenen toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Zeybekci, yatırımcı ülke ve şirkete ilişkin detayları bugün yazılı olarak açıklayacaklarını söyledi.

Ekonomi Bakanlığı olarak tek bir kalemde 10 milyar TL'lik bir yatırım belgesi verdiklerini açıklayan Zeybekci, “Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti altına alacak bir yatırım. Alan olarak doğalgaz depolama. Doğalgazla ilgili dalgalanmalarda, Türkiye'nin gerek fiyat, gerekse sürdürülebilir enerji güvenliği alanında zayıflığı söz konusu. Türkiye'nin gerek fiyat hareketlerine karşı elastikiyeti, gerekse sürdürülebilir arz güvenliği için önemli bir yatırım olacak" dedi.

Ülke ve şirket adı vermeyen Bakan detaylarla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bugün yazılı bir açıklama yapacağını söyledi.