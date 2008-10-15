Enerji faturası Türkiye’nin belini büküyor

Türkiye, bu yılın ilk sekiz ayında ithalatta en büyük faturayı 33.9 milyar dolarla önceki yıla göre yüzde 66.4 artan büyük bölümünü ham petrolün oluşturduğu "mineral yakıtlar ve yağlar" ithalatına ödedi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak-Ağustos döneminde toplam ithalat bir önceki yıla göre yüzde 35.8 artarak 145 milyar 576.7 milyon dolara ulaştı. Türkiye anılan dönemde ithalatta en büyük faturayı 33 milyar 981.9 milyon dolarla "mineral yakıtlar ve yağlar" ithalatına ödedi.



Söz konusu faslın ithalatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66.4'lük artış yaşandı. İthalat tutarında ikinci sırayı 18 milyar dolarla yüzde 71.1 artış gösteren Demir Çelik alırken, üçüncü sırada 16.2 milyar dolarla yüzde 14.7 artış gösteren kazanlar, makineler, mekanik cihazlar yer aldı.



İthalat tutarında bu faslı 9.6 milyar dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 9.2 milyar dolarla kara taşıtları, 6.9 milyar dolarla plastikler ve mamulleri, 4.5 milyar dolarla inciler kıymetli taşlar ve metal paralar izledi. Ayrıca organik kimyasal ürünler 3.2 milyar dolar, eczacılık ürünleri 2.9 milyar dolar, bakır ve bakırdan eşyalar 2.5 milyar dolarla ithalat tutarına göre ilk 10 içinde yer aldı.



Canlı hayvan ithalatı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 160.1 ile oransal olarak en yüksek artış gösteren fasıl oldu. Bunu yüzde 149.6'yla hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yüzde 146.6 ile sebzeler, yüzde 125.8'le hububat, yüzde 104.8'le demiryolu ulaşım araçları aksam ve parçaları izledi. Ardından yüzde 87.3'le et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça benzeri hayvansal müstahzarlar, yüzde 86.7 ile yağlı tohum ve meyveler, yüzde 71.1'le demir ve çelik, yüzde 70.2'yle gübreler, yüzde 69.2 ile diğer adi metaller geldi.



Kara taşıtlarında yüzde 40’lık artış



İhracat tutarı yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37.4 artarak 92 milyar 488.5 milyon dolara çıktı. Türkiye anılan dönemde en yüksek ihracatı 13.8 milyar dolarla yüzde 39.4 artış gösteren kara taşıtlarında gerçekleştirdi.



İhracat tutarında ikinci sırayı 10.9 milyar dolarla yüzde 89.7 artış gösteren Demir Çelik alırken, üçüncü sırada 7.2 milyar dolarla yüzde 29.3 artış gösteren kazanlar, makineler, mekanik cihazlar yer aldı. Bu faslı 5.6 milyar dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları, 5.4 milyar dolarla mineral yakıtlar ve yağlar, 5.2 milyar dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 3.8 milyar dolarla demir ve çelikten eşya izledi. Ardından örülmemiş giyim eşyası 3.8 milyar dolar, inciler kıymetli taşlar ve metal paralar 3.4 milyar dolar, plastikler ve mamulleri 2.4 milyar dolarla geldi.



