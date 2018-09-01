Enerji Ekonomisi Derneği: Akaryakıt, elektrik ve doğalgaz zamları devam edebilir

Son dönemlerde kurlardaki aşırı dalgalanma nedeniyle farklı alanlarda yaşanan zamlara doğalgaz ve elektrik de eklendi. İlgili kurumlardan yapılan açıklamada doğalgaz ve elektrikte konut için artış yüzde 9 olarak belirtildi. EPDK’nin zamlı tarifeye 1 ay erken geçtiği bilgisini veren enerji uzmanları akaryakıt, doğalgaz ve elektrikte yeni zamlar olabileceği uyarısında bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle açıklanan yeni tarifelere göre elektrik fiyatlarına yüzde 14.6 ile yüzde 16.2 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Elektrikte tek zamanlı tarife fiyatı yüzde 15 arttırılırken, üç zamanlı tarifede gündüz yüzde 15, gece yüzde 16.2, puant saatler için ise yüzde 14.6 artışa gidildi.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, normalde elektrikte 1 Ekim’de beklenen zam, TL’nin değer kaybı nedeniyle ortaya çıkan maliyet artışından dolayı bir ay öne çekildiğini söyledi.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) yönetmeliği çerçevesinde üretim şirketlerine yapılan ödemelerin dolar bazında hesaplandığını vurgulayan Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

“Bu nedenle zam sadece doğalgaz gibi ithal yakıt kullanarak üretilen elektrikten kaynaklanmamakta, aynı zamanda güneşten, rüzgardan üretilen yenilenebilir enerji de TL’nin değer kaybından etkilenmekte. Tüm bunların sonucu olarak fiyat artışı meydana geliyor. Maalesef, TL değer kaybettikçe akaryakıt, doğalgaz ve elektrik fiyatları zamlanmaya devam edecektir.”