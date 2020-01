-Enerji Bakanlığından tasarruf paketi ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, sanayiden konutlara ve tarımdan sokak aydınlatmalarına kadar enerji tasarrufu konusunda geniş bir paket hazırladıklarını belirterek, ''Biz bu paketi önce sayın Babacan'a, sonra da sayın Başbakana arz edeceğiz. Ondan sonra bu konudaki çalışma şekillenecek'' dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (Türk BESD) işbirliğinde düzenlenen ''Beyaz Eşyada Enerji Verimliliği İçin İşbirliği Toplantısı'', Ankara Rixos Otel'de yapıldı. Bakan Yıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, enerji verimliliğinin sadece beyaz eşyada değil, hayatın her noktasında uygulanması gereken önemli bir yaşam tarzı, bir kültür olduğunu ve bu kültürün toplumun her kesimine yerleştirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin her geçen yıl büyüdüğünü ve geliştiğini, bu çerçevede enerji tüketiminin de arttığını anlatan Yıldız, Türkiye'nin, 10 yıl önce şu anda tükettiği enerjinin yarısını tükettiğini, 10 yıl sonra ise şu anda tükettiği enerjinin iki katı enerji tüketeceğini kaydetti. Artan enerji talebinin karşılanması için gerekli çalışmaların yapıldığını dile getiren Yıldız, 2011 yılında 3 bin 600 Megavatlık (MW) yeni güç santrallerinin devreye alındığını, bunların en az yarısının da yenilenebilir kaynaklardan yapıldığını bildirdi. Yıldız, ''Biz, birincil enerji kaynakları olan petrol ve doğalgazda çok ciddi oranda dışa bağımlıyız. Ancak bizim petrol ve doğalgazımız yerli kaynaklardan üretilmiyor diye oturup ağlayacak değiliz. Petrol ve doğalgazın yüzde 100'ünü ithal eden ülkeler var, Japonya ve Güney Kore gibi. Buna rağmen dışa bağımlılıkları yüzde 100 değil. Yerli ve alternatif kaynakları sonuna kadar kullanacağız'' dedi. Enerji verimliliği konusunda daha önce yapılan çalışmaların hiçbirini küçümsemediğini, fakat her defasında daha fazlasının yapılması gerektiğini ifade eden Yıldız, enerji verimliliğinin öncelikle kamudan başlayacağını ve kademe kademe, adım adım hayatın her alanına yayılacağını söyledi. Geçen yıl yaklaşık 228 milyar kilowattsaat (kWh) elektrik tüketildiğini, bu tüketimin de yaklaşık yüzde 25'inin konutlarda gerçekleştirildiğini anlatan Taner Yıldız, konut tüketiminin yarısının ise beyaz eşyaların tükettiği enerji olduğuna dikkati çekti. Beyaz eşyaların tüketimdeki payının azaltılması için daha verimli eşyaların kullanılması gerektiğini kaydeden Yıldız, bu yılın ikinci yarısından itibaren sadece A ve üzeri verimliliğe sahip beyaz eşyaların satılabileceğini bildirdi. -Değiştirilmesi gereken 15 milyon beyaz eşya var- Halen Türkiye'deki evlerde yaklaşık 15 milyon beyaz eşyanın A etiket sınıfı altı ve çok enerji tüketen eşyalar olduğuna işaret eden Yıldız, Türk BESD ile kurgulayacakları bir kampanya ile bunların değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Yıldız, ''Türk BESD bunun 7-8 yıllık bir programla yapılabileceğini söyledi. Belki sıkıştırılarak daha kısa sürede bunu yapabiliriz'' dedi. Türkiye'de buzdolaplarının yaklaşık 3'te birinin, bulaşık makinelerinin 5'te birinin 10 yaş üzerinde ve daha fazla enerji tüketen grupta yer aldığını ifade eden Yıldız, bunların değiştirilmesiyle çok ciddi bir tasarruf elde edilebileceğine vurgu yaptı. -Enerji tasarrufu paketi- Sanayiden, konutlara, tarıma ve sokak aydınlatmalarına kadar enerji konusunda tasarruf edilebilecek çok geniş bir alan olduğunu belirten Yıldız, şunları söyledi: ''Biz bu konudaki tüm teknik çalışmaları bir sunuş haline getiriyoruz. Yalnızca beyaz eşyada değil, tarımda, sanayide, konutlarda uygulanabilecek tasarruf var. 32 milyon elektrik abonesinin her birinde tasarruf söz konusu olabilir. Bugün 17 milyon adetlik sokak armatürleriyle alakalı LED'lere niçin geçmedik? Burada müthiş bir tasarruf var. Fakat şu anda dünyanın LED teknolojisinde geldiği nokta bizim istediğimiz nokta değil. Aldığımız bilgilere ve üniversitelerle yürüttüğümüz çalışmalara göre 4-5 ay içerisinde bu konudaki risklerin kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar sonlanacak. Teknoloji geliştikçe bizim uygulama alanlarımız da gelişecek. Kamu olarak sokak aydınlatmalarını biz değiştireceğiz. Sokak aydınlatmasına 650 milyon lira civarında para harcıyoruz. Bunun yarısı kadar tasarruf da çok önemli. Ancak tercihlerimizin doğru olması lazım. Öyle bir iş yapmamız lazım ki tekrar tekrar değiştirmek zorunda kalmamamız lazım.''