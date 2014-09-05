Enerji Bakanlığı'nda kritik istifa

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Murat Mercan görevinden istifa etti.

AKP'nin kurucu üyeleri arasında bulunan Mercan, 23. dönem TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığını'da yürütmüştü. Mercan, Bakan Yardımcılığı görevine Şubat 2012'de getirilmişti.

Kabine değişince bakan yardımcılıklarının otomatikman düştüğünü ancak ardından atamaların tekrar yapıldığını belirten yetkililer, Mercan'ın yeniden görev almayı kabul etmediğini ve görevden ayrıldığını belirttiler.