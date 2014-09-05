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Politika

Enerji Bakanlığı'nda kritik istifa

AKP'nin kurucu üyeleri arasında bulunan ve Enerji Bakanı yardımcısı olan Murat Mercan görevinden istifa etti

05 Eylül 2014 16:57

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Murat Mercan görevinden istifa etti.

AKP'nin kurucu üyeleri arasında bulunan Mercan, 23. dönem TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığını'da yürütmüştü. Mercan, Bakan Yardımcılığı görevine Şubat 2012'de getirilmişti.

Kabine değişince bakan yardımcılıklarının otomatikman düştüğünü ancak ardından atamaların tekrar yapıldığını belirten yetkililer, Mercan'ın yeniden görev almayı kabul etmediğini ve görevden ayrıldığını belirttiler.

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