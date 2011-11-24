Enerji Bakanlığı'na 'kaçak elektrik' davası!

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Hançer, yazılı açıklamasında, kamuoyunda tepkiye neden olan elektrik faturalarıyla alınan kayıp kaçak bedellerinin abonelere yansıtılmasının, Kahramanmaraş İl Hakem Heyetinin verdiği kararla ortaya çıktığını ve konuyla ilgili tüketici tepkilerinin derneklerine ulaştığını kaydetti.Özellikle faturalarını düzenli ödeyen abonelerin başkalarının kullandığı enerji bedellerini de ödemek durumunda bırakılmasının kamuoyunda infiale yol açtığını ifade eden Hançer, şu görüşleri paylaştı:''Bu uygulama kamunun kayıp ve kaçak enerji konusunda etkin ve yeterli denetimi yapamamasının faturasını vatandaşa kestiğini göstermektedir. Elektrik faturalarından alınan kayıp kaçak bedeli unutulmamalı. Dürüst abonelerin cezalandırılması anlamına gelen bu uygulamayla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yazılı olarak müracaatta bulunduk.''