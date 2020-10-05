Enerji Bakanlığı: Yavuz sondaj gemisi limana döndü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de çalışma yapan ve 12 Ekim'de limana dönmesi beklenen Yavuz sondaj gemisinin limana döndüğünü duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü" açıklaması yapıldı.

15 Eylül'de Doğu Akdeniz'de çalışma yapan Yavuz sondaj gemisinin görev süresinin 12 Ekim'e kadar uzatıldığını açıklanmıştı.

Türkiye, aynı gün Yunanistan'ın Sakız Adası'nı Lozan Barış Antlaşmasını ihlal ederek silahlandırdığını ilan etmişti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin "Deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile en kısa sürede görüşmeye hazırız" açıklamasını yapmıştı.

Türkiye bu gelişmelerin ardından yeni bir Navtex ilan ederek Doğu Akdeniz'de çalışma yapan Yavuz Sondaj Gemisinin görev süresinin 12 Ekim'e kadar uzatıldığını açıklamıştı.