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Enerji Bakanı'ndan Şemdinli açıklaması: Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi teröristtin iyisi veya kötüsü olmaz

Berat Albayrak 23. Dünya Enerji Kongresi'nde bir konuşma gerçekleştirdi

09 Ekim 2016 17:05

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 23. Dünya Enerji Kongresi'ndeki konuşmasında Şemdinli'de gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Albayrak şehit ailelerine başsağlığı dileyerek "Burada çok önemli bir nokta var Cumhurbaşkanımızın uzun zamandır söylediği teröristtin ve terörün iyisinin ve kötüsünün olmadığı benim teröristim senin teröristin olmadığı bilincinden hareketle bir kez daha bu platform aracılığıyla tüm dünyadaki dost ülkelere teröre karşı ortak bir duruş ve dayanışma sergilenmesinin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

 

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Enerji ve Tabii KaynaklarBerat Albayrak23 Dünya Enerji Kongresi

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