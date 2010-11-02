-ENERJİ BAKANINDAN DA OKTAY EKŞİ'YE DAVA ANKARA (A.A) - 02.11.2010 - Enerji Bakanı Taner Yıldız, ''Az demişiz'' başlıklı köşe yazısında, ''Kişilik haklarına hakaret edildiği'' gerekçesiyle, gazete yazarı Oktay Ekşi ve Hürriyet Gazetesi hakkında 100 bin liralık tazminat davası açtı. Bakan Yıldız, konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda da bulundu. Taner Yıldız'ın avukatı Hasan Kaşıkara tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, Oktay Ekşi'nin Hürriyet Gazetesinde 28 Ekim 2010 tarihinde yayınlanan ''Az Demişiz'' başlıklı köşe yazısında, ''Yıldız'ın şahsiyet haklarına tecavüz niteliğinde, şeref, haysiyet ve onuruna yönelik tahkir ve tezyif edici isnat ve ithamlara, fevkalade ağır, katlanılması ve tahammülü gayri kabil hakaretlere yer verildiği'' öne sürüldü. Yazının konusunun çevre ve enerji ile ilgili olduğu, yazıda HES yapımında ısrar eden başta Çevre Bakanı ve Enerji Bakanı olan müvekkil davacının olmak üzere, bakanların ve Başbakanın tutumunun üzerinde durulduğu ifade edilen dilekçede, ''Deneyimli ve pek çok sıfatı bünyesinde taşıyan bir kişinin davaya konu ağır hakareti, aslında yazıda olmamasına rağmen, daha sonradan bilerek eklemek suretiyle yazıya dökmesi, bu yazıyı tekrar tekrar okuması ve yazının denetimden geçmesi, o kişinin müvekkilimi aşağılama kastının, bu kasta yönelik iradesindeki ısrarının yoğunluğunun hukuki tabiri ile kesifliğinin açık bir kanıtıdır'' denildi. Dava konusu konuşmadan dolayı, yasa gereğince manevi tazminata hükmedilmesinin tüm şartlarının doğduğu savunulan dilekçede, kişilerin objektif bilgi verme ve eleştiri ile yetinmesi gerektiği vurgulandı. Bilerek kişilere hakaret teşkil edecek nitelendirmelerde bulunmak gibi izin verilmeyecek araçlara başvurulmaması gerektiğine dikkat çekilen dilekçede, eleştiride yer alan olayları anlatırken bile doğrudan doğruya muhatabının kişilik haklarının hedef alınmaması, onur ve saygınlığına saldırı teşkil edecek hakaretlerde bulunulmaması gerektiği kaydedildi. Dava dilekçesinde, şu görüşlere yer verildi: ''Gerçekte duyulan acı, elem ve ıstırabı bir bölümüyle karşılayabilecek bu tazminatın miktarından çok mana ve ehemmiyetinin büyüklüğü tartışmasızdır. Uğranılan zararı herhangi bir tazmin şeklinin tam manasıyla karşılayabilmesi düşünülemez. Ancak tarafların sıfat, kişisel, toplumsal ve ekonomik durumları, hukuka aykırı saldırının ve davalıların kusurlarının ağırlığı, şiddeti, fiilin basın yoluyla işlenmiş olması, dava konusu köşe yazısının kamuoyunda yarattığı etkinin geniş bir kitleye ulaşmış olması, doğmuş olan zararın tahammül edilemez oluşu ve yarattığı olumsuz etkiler gözönüne alınarak, müvekkilimin duçar olduğu acı, elem ve ıstırabı bir nebze olsun tahfif edebilmek amacıyla mahkemeye başvurma zorunluluğu doğmuştur'' Dilekçede, Oktay Ekşi ve Hürriyet gazetesinden, yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 100 bin TL manevi tazminat talep edildi. -SUÇ DUYURUSU- Öte yandan, Enerji Bakanı Taner Yıldız, konuyla ilgili Oktay Ekşi ile Hürriyet gazetesi yazı işleri müdürü Tufan Türenç, Emre İskeçeli, Doğaner Gönen, Arif Dizdaroğlu, Necdet Doğan ve Necdet Açan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulundu.