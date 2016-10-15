Enerji Bakanı'ndan "At iziyle it izi ayrılsın" diyen vatandaşa: Ölene kadar mücadelesini vereceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın elinden tutan Mustafa Vargün isimli bir vatandaş, "Vatan birdir, vatan bölünmez bir bütündür. Benim sizden istirhamım at iziyle it izi ayrılsın" dedi. Bakan Bayraktar da "Bunun için varız. Sonuna kadar da ölene kadar da bunun mücadelesini vereceğiz. Allah razı olsun dua edin" dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre uçakla Kars'a gelen Bakan Berat Albayrak'ı havalimanında Vali Rahmi Doğan, AKP Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Belediye Başkanı MHP'li Murtaza Karaçanta, İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör, AKP İl Başkanı Adem Çalkın, CLK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir iş adamları ve partililer karşıladı.

Bakan Albayrak ilk olarak beraberindekilerle birlikte Valiliği ziyaret etti ve Vali Rahmi Doğan ile makamında bir süre görüştü. Bakan Albayrak daha sonra Evliya Camii'ne giderek cuma namazı kıldı. Ardından da Seyyid Ebu-l Hasan Harakani Hazretleri Türbesi'ni ziyaret etti. Türbe ziyaretinden sonra vatandaşlarla tokalaşan Bakan Albayrak'ın elinden tutan Mustafa Vargün isimli bir vatandaş, "Vatan birdir, vatan bölünmez bir bütündür. Benim sizden istirhamım at iziyle it izi ayrılsın" dedi. Bakan Bayraktar da "Bunun için varız. Sonuna kadar da ölene kadar da bunun mücadelesini vereceğiz. Allah razı olsun dua edin" dedi.

AKP İl Başkanlığı'nı ziyaretinde de bayanların ayakta kalmaması gerektiğini söyleyerek, Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güner'e yer bulunmasını istedi. Bakan Albayrak, "Yer verelim, hanımlara yer verelim. Ayakta başka hanım var mı? Erkekler otururken hanımlar ayakta olmaz" diye konuştu.

Bakan Bayraktar'a ziyareti anısına il başkanlığınca hazırlanan kilim İl Başkanı Adem Çalkın tarafından hediye edildi.

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak gezi ve ziyaretlerinden sonra 305 kişinin istihdam edildiği İnönü Caddesi üzerindeki CLK Enerji Kars Çağrı Merkezi'nin açılışına geçti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da katıldığı açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, terör olaylarına değindi. Bakan Albayrak, şöyle konuştu:

"Hükümet olarak da devlet olarak da tüm bu operasyon planı içerisinde olanlara, korkutmalarına, yıldırmalarına, iftiralarına zerre ama zerre papuç bırakmayacağız. Eskisinden çok daha ciddi bir duruşla, çok daha çalışarak buna ödün vermeyeceğiz. Bakın çok net ifade ediyorum; özellikle son birkaç haftadır terör kisvesi altında ülkeyi karıştırmaya çalışan odakların amacı ortadadır. Bugün bir kez daha çok açık ifade ediyorum; iş o kadar birileri tarafından çığırından çıkarılmaya çalışılıyor ki siviller, askerler, özellikle son dönemde artık siyasi kişilere kadar uzanacak bir alçaklık, kahpelik ve şerefsizlik içine girenlere demir yumruğumuzu başlarına vuracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İş artık bu noktalara kadar geldiyse iktidar olarak sonuna kadar gideceğiz bundan kimsenin şüphesi olmasın. Son 40 yıldır birileri tarafından özellikle beslenen, semirtilen, yetiştirilen, birileri kim? 'sevgi güvercini', 'barış güvercini', 'Kürt vatandaşımızın talebi, şusu busu' diyerek son bir yıldır hakiki niyetleri, hakiki yüzleri ortaya çıkan PKK başta olmak üzere tüm bu yapının tüm ilişkilerini, organlara gerekli cevabı göreceksiniz bu terör örgütünü de kazıyarak, ilişkili kurumlarını da kazıyarak gerekli cevabı alacaklar."

Bakan Albayrak, kurdele kesiminden sonra Çağrı Merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı.