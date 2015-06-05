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Enerji Bakanı Yıldız: Seçim günü trafoda nöbet tutacağım

'Enerji hatları ve trafolarda güvenlik açısından helikopterli denetim yapılacak'

05 Haziran 2015 21:14

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'de oyunu kullandıktan sonra, seçim bitene kadar Ankara Gölbaşı'ndaki merkezde nöbet tutacağını, enerji hatları ve trafolarda güvenlik açısından helikoterli denetim yapılacağını söyledi . 

İçişleri Bakanlığı ile birlikte 2 Nisan’dan itibaren çalışma yapıp trafo merkezlerinde gereken önlemi aldıklarını belirten Yıldız, “Türkiye’de 686  büyük trafo merkezi var.154 kilovolt ve 80 kilovolt trafo merkezlerinin istisnasız hepsinde bununla alakalı özel kolluk kuvvetlerimizle ayrı bir güvenlik sağlanacak. Gölbaşı’ndaki merkezde bulunacağım. 21 dağıtım bölgemizde on-line bağlantılarımız da olacak. Bunu kamuoyu ile paylaşacağız. Herhangi bir aksaklık olması halinde buradan bire bir müdahale etme imkanımızda olacak. 8 bine yakın çalışanımız olacak. İzinlerin kaldırıldığını bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Biz seçim güvenliği ile alakalı her hangi bir enerjiden kaynaklanan bir sıkıntı görmüyoruz” dedi.

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