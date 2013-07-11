Elektrik faturasından TRT payı kalkıyor mu?

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve yönetim kurulu üyelerini kabulünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Başka bir fonun bulunması kaydıyla faturalarımızda ki TRT payını kaldırabiliriz. Bu payın ikamesi yapılmadan böyle bir kaynağın kesilmesini doğru bulmam" dedi. Yıldız, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı doğalgazda kış aylarında kesinti olabileceği konusundaki haberlere ilişkin, "Rusya Federasyonu'yla böyle bir sıkıntı yaşanacağı kanaatinde değilim" dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı doğalgazda kış aylarında kesinti olabileceği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Bakan Yıldız, Türkiye'nin Rusya, Azerbaycan, İran, Nijerya ve Cezayir gibi ülkelerle bu konuda kontratları bulunduğunu ve tüm ülkelerin bunlara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

"Rusya Federasyonu'yla böyle bir sıkıntı yaşanacağı kanaatinde değilim" diyen Yıldız, Gazprom ve diğer gaz şirketlerinin bu konuda çok yoğun çalıştıklarını ifade etti. Yıldız, "Sayın Alexey Miller ve Medvedev'le görüşmelerimiz devam ediyor. Onlardan bize iletilmiş resmi bir sıkıntı bilgisi yok. Ben olacağını da tahmin etmiyorum, düşünmüyorum çünkü onlar dünyanın en büyük üreticileri arasındalar. Biz de doğalgazda Türkiye'de herhangi bir sıkıntı inşallah yaşamayız" diye konuştu.

Bakan Yıldız, TOKİ'nin Venezuela'da yapacağı yatırımlar konusunda Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in ölümünün ardından bir sıkıntı bulunup bulunmadığı sorusu üzerine, Chavez döneminde kurulan ilişkilerin daha da artacağı kanaatinde olduğunu belirtti.

İki ülke arasında sıcak ilişkiler kurulduğuna işaret eden Yıldız, TOKİ'nin de içinde yer aldığı işbirliği konusunun sıcaklığını yitirmediğini bildirdi. Şu anda Venezuela'da Türk firmalarından 1500 konutu 6 ayda teslim eden firmalar olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Bunu yeni yönetimle tekrar değerlendireceğiz" dedi.

Bakan Yıldız, elektrik faturalarındaki TRT payı konusunda soruya karşılık, bu payı kaldırmanın seçim beyannamelerinde bulunduğunu anımsattı.

Söz konusu payı iki kademe kaldırmayı amaçladıklarını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Yalnız yerine, bir basın organı üzerinde hükümetin vesayeti olmaması için, genel bütçeden pay almamak kaydıyla başka bir fonun bulunması şartıyla faturalarımızdaki TRT payını kaldırabiliriz. Yıllık yaklaşık 500 milyon lira civarında TRT'ye ayrılan payın herhangi bir ödenekten ikamesi yapılmadan, milli bir kanalımızın böyle bir kaynağının kesilmesini doğru bulmam. Şu anda Avrupa Birliği'nin bir kısım direktifleri ve talimatlarıyla komşu ülkemiz Yunanistan'da böyle bir kanalın düştüğü durumu her beraber üzülerek gördük. Biz böyle bir şeye kesinlikle izin vermeyiz. Böyle bir şeyi kesinlikle düşünmeyiz. O yüzden TRT'nin bu fonu tedarik etmesiyle beraber ister telekomünikasyon ister iletişim alanı isterse herhangi bir sektörden, bunu tedarik etmesinden sonra ancak bunu kaldırabiliriz."

TRT için bu fonun bulunacağına inandığını ifade eden Yıldız, "TRT bu konuda çalışmalar yapıyordur mutlaka" diye konuştu.

Yıldız, elektrikteki kayıp-kaçak konusunda 2015 sonuna kadar Türkiye'nin AB ortalamasını yakalamasını hedeflediklerini, 2 bölge dışında da kayıp-kaçak oranının yüzde 9,4 olduğunu ve AB ortalamasının altında bulunduğunu ifade etti.