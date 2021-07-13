Enerji Bakanı'ndan elektrik ve doğalgaz zammı savunması: Ekonomiyle ilgisi yok, enerjide dışa bağımlıyız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektriğe enerjide dışa bağımlı olunduğu için zam yapıldığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk'te Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı Açık ve Net programına konuk oldu.

Elektrik ve doğalgaz zamlarına ilişkin konuşan Bakan Dönmez şunları söyledi; "Enerjide dışa bağımlıyız. Kendiniz üretmediğiniz sürece dış piyasalardaki fiyatlara maruz kalıyorsunuz, bu yüzden zam geliyor. Bir de tabii kurdaki değişiklikleri de üzerine koyduğunuzda yansıması bu şekilde oluyor. Türk ekonomisiyle ilgisi yok. Zam yapılacak tarihler mevzuata göre planlanıyor."

"Barajlarda su miktarı azalınca hidrolik elektrik seviyemiz düşüyor"

Elektrik zammıyla ilgili açıklamalarını sürdüren Bakan Dönmez, "İçinde bulunduğumuz sezon çok kurak geçiyor. Kuraklıkla ne ilgisi var diyeceksiniz, barajlarda su miktarı azalınca hidrolik elektrik seviyemiz düşüyor. Hidrolikten elde ettiğimiz elektrik miktarı düşünce, bu açığı mecburen termik santrallerle kapatıyorsunuz. Termik santraller de doğalgaz gibi ithal." dedi.

Ne olmuştu?

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapılırken, doğal gaza da yüzde 12 zam gelmişti.