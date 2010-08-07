-ENERJİ BAKANI MADEN OCAĞINA GİDECEK ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, maden ocağında çıkan yangın nedeniyle Edirne'nin Keşan İlçesi Küçükdoğanca Köyüne gidecek. Edinilen bilgiye göre, bugün öğleden sonra bölgeye gelecek olan Yıldız, olay yerinde incelemelerde bulunacak ve yetkililerden bilgi alacak. Bu arada, yaklaşık 20 saattir mahsur durumda olan ve 12. katta bulunan işçileri kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Madencilerin bulunduğu bölgeye sürekli olarak kompresörlerle hava veriliyor.