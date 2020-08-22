Enerji Bakanı Dönmez'den doğal gaz fiyatı açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, "Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz." dedi.

Dönmez, "Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlediği basın toplantısında "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" diyerek 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurmuştu.

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