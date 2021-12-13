Enerji Bakanı Dönmez: Karadeniz gazı 2023'te evlerde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın 2023'te evlere verileceğini belirterek, "Elimizde doğalgaz var. Teknik olarak bir sorun yok, kontratlarımız var. Her yılın sonunda bir sonraki yılın planlamasını yaparız. Geçtiğimiz yılda bu dönem için planlama yapıldı. 50-51 milyar metreküp bir talep yapıldı" dedi.

Bakan Dönmez, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını cevapladı. Enerji Bakanı, Avrupa'da en ucuz doğalgazın Türkiye'de kullanıldığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Avrupa'daki hane halkı fiyatları arasındaki farkı gösterebiliriz. İsveç'te km kWh 0,23. 10'la çarpsak 2.3 euro ödüyor. Yunanistan komşumuz 1 euro ödüyor. Biz 19 cent ödemiş oluyoruz. Avrupa'daki ülkelerden en ucuz doğalgazı Türkiye ödüyor. Benzin, litre bazında Hollanda'da 2 euro. İspanya'da 1.5 eurolardan bahsediyoruz. Türkiye 0,62 euroyla Avrupa'da en alt sırada yer alıyor. Biz vergilerin tamamını kaldırdık. Neredeyse rafine çıkış fiyatını burada yansıtıyoruz. Biz bir de enerjide dışarı bağlı ülkeyiz. Toplam enerji ihtiyacımızın %70'ini dışardan alıyoruz. Elektriğin konutlar için yarısını devlet karşılıyor. Bu yıl yaklaşık 21 milyar TL'lik de sübvansiyon söz konusu elektrik için. Sosyal yardım alan vatandaşlarımız var. 150 kWh kadar o vatandaşlarımızın elektrik ihtiyaçlarını bakanlığımız karşılıyor. Yaklaşık devletimiz 6 milyar TL'lik de buradan sübvansiyon yapmıştır."

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Geçen yıl petrol varil fiyatı 40-45 dolardı. Doğalgazın bin metreküpü 150 dolarların altına düşmüştü. Kömür fiyatı 40-45 dolar civarındaydı. Neredeyse 2 katı oldu. Kömür fiyatları da bunları takip etti. Eylül Ekim aylarında 200-250 dolar fiyatlarına geldi. Pandeminin etkisi var. Pandemiden çıkışla birlikte bu kapanmalar artık eskisi kadar değil. Biriken bir talep vardı. Sadece sosyal hayatımız etkilenmedi ekonomik hayat da etkilendi. ABD'de son 40 yılın en büyük enflasyon rakamlarını konuşuyoruz. Avrupa'da da aynı durum var.

"Elimizde bazı ileri vadeli teslimatların fiyatlarını kestirebiliyoruz ama 2-3 yıl sonrasını kestirmek zor. Bu kış böyle gidecek gibi gösteriyor. İklim değişikliğiyle birlikte bu fosil yakıtlara karşı bir direnç var. Uzunca yıllardır bu konuşuluyor. 21. yy ülkelerin ortak sorunlarından bir tanesi. Bu arada gelebilecek yaptırımlar da bu sektörün iştahını kısıtlıyor. Karbonsuzlaşma olacaksa ileride alternatif yakıtlar konuşuluyor. Bu konuşulanlar batılı şirketlerin uzun vadeli yatırımlarını da gözde geçirmeye sebep oluyor. Bir de arkasından pandeminin etkisiyle fiyatlara böyle yansıdı.

"Elimizde doğalgaz var"

"Evlere doğalgaz vermeme gibi durum söz konusu değil. Çin'de enteresan şeyler oldu. Kışa girerken kömür bağlantıları yaptılar. Fiyatlar anormal yükselince bazı fabrikalara dediler ki; Siz de üretimleri erteleyeceksiniz. Bunun ardından kömür fiyatlarında bir gerileme yaşandı. Elimizde doğalgaz var. Teknik olarak bir sorun yok, kontratlarımız var. Her yılın sonunda bir sonraki yılın planlamasını yaparız. Geçtiğimiz yılda bu dönem için planlama yapıldı. 50-51 milyar metreküp bir talep yapıldı. Biz de yaklaşık 10 milyar metreküplük bir ilave oldu. Bunu biz nereden karşıladık. Spot piyasalardan ilave kontrol yapmak üzere bu tedariki karşılar olduk. Bu spot piyasalardan 1 yıllık kontratlar yapılır. Biz 3-4 yıldır giriş kapasitelerinin ve çıkışların noktalarını artırdık. Şimdi biz 2 tane LNC terminali ekledik. Yeraltı depolarının kapasitelerini artırdık bu arada.

"Biz geçtiğimiz yıllarda 250 metreküpe kadar çıkmıştı. Biz bu doğalgazı ağırlıklı olarak konutlara veriyorduk. Bugün 81 ilin tamamı doğalgaz kullanıyor. Doğalgazın erişme oranı %80'lere çıktı. %70'i de doğalgaz kullanıyor. Ülkemizin nüfusu da büyük olunca teknik altyapıyı geliştirmek gerekiyor. Büyük tesisler. Tuz gölündeki yeraltı büyük bir depo. Biz burada tuz yapılarını Kızılırmak'tan su taşıyarak basıncı su üretim mağara oluşturuyoruz. 1 mağaraya bir Eyfel Kulesi sığacak şekilde mağara açıyoruz."