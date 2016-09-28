Enerji Bakanı Berat Albayrak: Vız gelir, tırıs gider...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu "yatırım yapılabilir" düzeyin altına düşürmesine ilişkin olarak, "Türkiye'ye operasyon yapılmaya çalışıldığını" savunarak, "Biri notu indirmiş, diğeri kadırmış. Kim ne yaparsa yapsın. Bir iktisatçı olarak söylüyorum. Vız gelir, tırıs gider" dedi.

Denizli'de bir çağrı merkezi açılış töreninde konuşan Albayrak, şunları söyledi:

"2020'ye kadar çok stratejik adımlar atacağız. 21 Dağıtım Bölgesi'nin yakın takibi sürecini başlattık. Hazinemizin son birkaç gündür yaptığı talebe borçlanma maliyetine bakıyorsunuz her geçen gün daha iyiye gidiyor."