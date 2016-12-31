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Enerji Bakanı Albayrak'tan elektrik kesintisi açıklaması: Ana omurga hattımız koptu

Vali Vasip Şahin: Müdahale edilmedik arıza kalmadı

31 Aralık 2016 22:41

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik kesintilerinin sebebine ilişkin konuştu. Albayrak "Yaklaşık 50 kilometrelik kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kw'lik ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamen perşembe günü itibarıyla koptu" dedi.

Hurriyet.com.tr'ye konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Bakanlığın, 15 Temmuz’dan sonra başlayan ve yakın zamanda artarak düzenli hale gelen siber saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Bakan Berat Albayrak ise arızaların giderilmesi için yapılan çalışmaları denetledikten sonra basına yaptığı açıklamada sıkıntının tamamen ortadan kaldırıldığını belirterek "Doğal koşulların dışında ne gibi sebepler var, bununla alakalı gelen ihbarlar noktasında İçişleri Bakanlığımızla da koordineli bir soruşturma başlattık" dedi.

 

Vali Vasip Şahin: Müdahale edilmedik arıza kalmadı

 

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Etiler Huzurevi ziyaret ederek burada huzurevi sakinlerini yeni yılını kutladı. Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın elektrik kesintileriyle ilgili yaptığı açıklamayı da hatırlatan Şahin, "Enerji nakil hatlarında yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen bir takım arızaların giderilmesi yol ve hava şartları nedeniyle uzun sürdü. Ancak şu ana kadar müdahale edilmedik hiçbir arıza kalmadı. 

Şehir içinde de zaman zaman lokal arızalarımız oluyor. Onlara da ekiplerimiz hem Avrupa Yakası'nda hem de Anadolu Yakası'ndaki sorumlu şirket ekipleri anında müdahale ederek arızaların gidermeye çalışıyorlar. 

Yalnız henüz sanayi bölgelerimizde tam anlamıyla elektrik iletimi tam anlamıyla yüzde 100 sağlanamadı. Onların da sağlanması noktasında çok büyük bir gayretle çalışılıyor" dedi.

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