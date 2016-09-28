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Çevre

Enerji Bakanı Albayrak: Ermenistan’daki nükleer santral kapatılmalı!

Albayrak, geçmişte "Nükleer olmazsa olmazımız" demişti

28 Eylül 2016 00:42

Enerji Bakanı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan’daki Metzamor Nükleer Santralı’nın deprem bölgesinde yer aldığını ve bütün komşuları tehdit ettiği gerekçesiyle kapatılması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) Genel Kurulu’nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, nükleer tehditlerin uluslararası sınırları aştığını ve bütün ülkelerin muhtemel tehditlere karşı işbirliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirterek nükleer güvenliğin her şeyden önce geldiğini ifade etti. 

“Çernobil kazasından sonra bölgemiz ve dünya başka bir nükleer kazayı göze alamaz” diye konuşan Albayrak, Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme kapsamında milli mevzuatın güncellendiğini dile getirdi.

Doktora tezinde "Toplum nükleere karşıdır" dedi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yapımı devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın doktora tezinde “Toplum bu nükleer enerjiye karşıdır çünkü hem üretimiyle ilgili sorunlar vardır hem de barışçıl amaçlı kullanılmayacağı olasılığı vardır” dediği ortaya çıkmıştı.

“Nükleer olmazsa olmazımız”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin enerji politikalarına ilişkin özellikle de nükleer santrallere yönelik daha  somut bir algı yöntemi izleyeceklerini belirterek "Nükleer olmazsa olmazımız" demişti. Türkiye'de nükleer karşıtı bir lobi oluşumundan da bahseden Albayrak,  “Nükleere karşıyız, kömüre karşıyız. İstemezükçü yaklaşım var. Mesela kömür Türkiye’nin yerli enerji portföyünde yüzde 12. Kişi başı emisyonda Avrupa ülkelerinin 2’de, 3’de 1 düzeyinde olan bir ülkeyiz. Türkiye’nin bu yatırımların hepsini yapması lazım. İstemezükçülere bir tavsiyem var. Gelişmiş ülkelere gidin, termik santrallere bakın Avrupa’da. Bizim hem filtreleme hem de karbon emisyonlarına bakıldığında bazıları doğalgazdan daha çevreci. Şimdi yeni teknolojilerle düşük kalorili kömürleri bile randımanlı üretebiliyoruz" diye konuşmuştu.

 

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