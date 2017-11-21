Enerji Bakanı Albayrak: En ucuz doğalgaz Türkiye'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'de konutlara yönelik doğalgaz fiyatlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerindekilere göre daha ucuz olduğunu belirterek, "Türkiye'de doğalgaz fiyatı en yakın ülkeden yüzde 20 daha ucuzdur" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığının 2018 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Albayrak, yaz saati uygulamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Batılı ülkelerde de benzer uygulamalar söz konusu. Son rakamlara baktığımızda Almanya, Belçika, İspanya, İngiltere'de saat 08.20 ila 08.30'dan önce hava aydınlanmıyor. Vatandaşlarımızdan bu uygulamaya gelen geri bildirimlerin yüzde 80'i olumlu yönde."

"540 milyon ila 800 milyon liralık tasarruf sağladık"

Uygulamaya ilişkin daha önce birçok kez açıklama yaptıklarını hatırlatan Albayrak, "Bu uygulama ile 540 milyon ila 800 milyon liralık bir tasarruf sağladık. Bu, işin ekonomik boyutu. Sosyal boyutu, etkisel boyutu var bu işin. En önemli eleştirinin geldiği, çocuklarımızla ilgili husustu ve okulların saatleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızla konuştuk, batı illerindeki okulların başlama saatini bir saat kaydırdık" diye konuştu.

Türkiye'de konutlara yönelik doğalgaz fiyatlarının AB ülkelerindekilere göre daha ucuz olduğunu söyleyen Albayrak, "Türkiye'de doğalgaz fiyatı en yakın ülkeden yüzde 20 daha ucuzdur. Bugün Türkiye sanayideki doğalgazda en ucuz ülkedir, en yakın rakibinden yüzde 20-25 daha ucuzdur. Bugün Türkiye konutlardaki elektrik fiyatında en ucuz ikinci ülkedir, Bulgaristan'dan sonra. Sanayide elektrikte en ucuz ülkedir. Kendisine bu konuda en yakın olan İsveç'ten yüzde 15 daha ucuzdur" dedi.