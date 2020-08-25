Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan doğal gaz rezervi yorumu: Burada attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değiyor

Karadeniz’deki doğal gaz keşfinin Türkiye’nin daha önceki keşifleri ile kıyaslanamayacak kadar büyük olduğunu söyleyen Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı (IEA) Dr. Fatih Birol, “Sakarya Gaz Sahası uluslararası litaratüre göre dev sahalar sınıfına giriyor. Daha önceki keşiflerin ekonomik değeri zayıftı ama burada attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değiyor” dedi.

Hürriyet'ten Emre Eser'e konuşan Fatih Birol, Karadeniz’deki bu rezervin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Norveç’in bulduğu tüm gaz sahalarının toplamına eşit"

“Dünyada bu şekilde enerji keşfedilen sahalar sahip olduğu büyüklüğe göre küçük, orta, büyük ve dev olarak kategorilendiriliyor. Sakarya Gaz Sahası’na baktığımızda bu alanın dev olarak nitelendirilen sınıfa girdiğini görüyoruz. Türkiye daha önce de arama-tarama faaliyetleri sırasında doğalgaz buldu ancak bunlar ölçek olarak çok küçük kalıyordu. Bu keşif daha öncekilerle kıyaslanamayacak kadar büyük ve Kuzey Denizi’nde 2010’dan bu yana Norveç’in bulduğu tüm gaz sahalarının toplamına eşit.

'Attığınız taş ürktüğünüz kuşa değecek' derler. İşte bu keşfi en net anlatacak cümle bu. Diğer keşifleri çıkarmanın ekonomik olarak bir anlamı yok ancak burada çok büyük bir rezervden bahsediyoruz. Ekonomik katkısı oldukça güçlü."

"Üretime geçirilmesi için 6 milyar dolarlık bir yatırım gerektiriyor"

Analistler tarafından yapılan çalışmalara göre bu büyüklükte bir gazın üretime geçmesi için yaklaşık 6 milyar dolarlık bir yatırım gerektirdiğini aktaran Birol, “Daha önceki örneklere bakarsak gazın ekonomiye kazandırılması için 3 yıl çok uzak bir ihtimal değil. Burada önemli olan büroktasinin nasıl işleyeceği. Eğer nihai yatırım kararının alınmasında ve diğer işlemlerde devlet öncelikli bir politika izlerse gaz gerçekten 3 yılda piyasada olur. Bu zor bir süreç ama imkansız değil” ifadelerini kullandı.