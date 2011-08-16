-Ene: Hazırlık maçlarını da kazanmalıyız İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - İzmir'de yapılan Spor Toto World Cup 10'da 2 yenilgi, 1 galibiyet alan A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Orhun Ene, 2011 Avrupa Şampiyonası öncesi ağır idmanlar yapan milli takımın, hazırlık maçlarını da kazanır hale gelmesi gerektiğini söyledi. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ene, hazırlık maçlarının sonucunu önemsediğini vurgulayarak, ''Vücutlarımızın ağırlık çalışmalarından basketbola adapte olamadığı bu dönemde istatistiklerimizin düşük olması normal, ama oyun içinde doğal bir yetenektir, karakterdir; maçı bir şekilde kazanabilecek duruma getirmemiz lazım. Oralarda şu anda organizasyon olarak eksiğimiz olduğunu gösteriyor'' dedi. Daha önce de hazırlık dönemlerinde milli takımın ağır idmanların sonunda turnuvalarda kamuoyunun beklediği sonuçları alamadığını belirten Orhun Ene, ''Bu turnuvalarda, sonunda maçı kazanır duruma gelmek istiyoruz. O da bir basketbol yeteneğidir. Bunu da kaybetmemek gerekir. Oralarda da daha akıllı oynamak gerekir. O da bizim kendi adımıza yapmamız gereken eleştiri'' diye konuştu. Hazırlık turnuvalarını takımın durumunu görmek için oynadıklarını, İzmir'deki turnuvada takımdaki eksiklerin diğer oyuncuları görmek açısından avantaj olduğunu anlatan Ene, şöyle devam etti: ''Ancak turnuvada maçları kazanmak için oynadık. Fakat hem savunmada hem hücumda organizasyonumuz tam oturmadığı için, hem de istenilen maç temposunda olmadığımız için 2 maçı kaybettik, 1 maçı da uzatmada kazandık. Maç kazanmaya gelene kadar daha yapacağımız başka işlerimiz var. Onları bu turnuvalarda oturtmamız lazım. Şu anda geniş bir kadro ile oynuyoruz. Bu kadrodaki bütün oyuncuları görmemiz lazım. Bu da zaman zaman tempomuzda inişler çıkışlar olmasına sebep oluyor.'' -''Teknik anlamda basketbola yoğunlaşacağız''- Orhun Ene, kondisyon idmanlarının temposu düştükçe turnuvalardaki oynayacakları basketbolun daha belirleyici olacağını ifade ederek, ''Şimdi Almanya'daki turnuva öncesinde teknik anlamda basketbola daha çok yoğunlaşacağız'' dedi. Hazırlık maçlarının hepsini kazanmanın da Avrupa Şampiyonası'ndaki performansları için belirleyici olamayacağını kaydeden Ene, ''Tabii ki oynanan basketbolun gerisinde kötü basketbol oynayarak değil, ama belki kaybettiğiniz maçlarda da doğru işler yapabiliyorsanız, Avrupa Şampiyonasına bu yanlışları da düzeltip gittiğinizde, orada başarılı olma ihtimaliniz var'' ifadelerini kullandı. -''Enes oynamamanın sıkıntısını yaşıyor''- Bu yıl NBA seçmelerinde (draft) 3. sıradan seçilen Enes Kanter'in İzmir'deki turnuvadaki performansını da değerlendiren Orhun Ene, genç oyuncunun çok yetenekli olduğunu kaydederek, ''Daha 2 senedir basketbol oynamamasının verdiği sıkıntıları yaşıyor. Bir de hala kendini geliştirmekte, basketbol eğitimi hala devam ediyor'' dedi. Enes'ten beklentilerin yüksek olmasının genç oyuncuyu olumsuz etkileyip, etkilemediğiyle ilgili olarak ise Ene, şunları söyledi: ''O tip sıkıntıları olabilir, ama bu her oyuncu için geçerli. Enes de burada hem takım arkadaşlarından hem bizden bu desteği alarak bu zorlukları aşacak. Her oyuncunun omzuna başarılı oldukça daha farklı yükler bindiriliyor. Ama bunları aşabilmek için de onun elinde en önemli silahı, yeteneği, gücü, kuvveti ve aklı var. O da bu süreci aşacaktır. Bazen biz de yapıyoruz, belli bir yaşa olgunluğa gelmeden beklentiler çok yüksek olduğu zaman o oyuncular üzerinde, bazen gelişimini o noktaya gelmesini engelleyebiliyor, kaldıramayabiliyorlar. Ama o konuda biz de çok dikkatli davranıyoruz. Bizim ondan beklentimiz, inanılmaz maçlar kazandırmak, harika oyunlar oynamanın ötesinde, onları da yapacağı zamanlar gelecek, ama şu anda mücadele etmesi.'' A Milli Takım formasını İzmir'deki turnuvada ilk kez giyen Emir Preldzic'in performansının bekledikleri bir performans olduğunu da dile getiren Ene, ''Bizim için Emir'in performansı sürpriz olmadı. Zaten bizim oyuncularımızı da çok iyi tanıyor. Böyle oynamasını bekliyorduk'' diyerek sözlerini tamamladı.