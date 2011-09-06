-Ene: Büyük Britanya'ya teşekkür ediyoruz PANEVEZYS (A.A) - 05.09.2011 - Litvanya'da devam eden 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri ilk tur A Grubu 5. ve son maçında güçlü rakibi İspanya'yı 65-57 yenen A Milli Takım'ın başantrenörü Orhun Ene, Polonya'yı yenerek, gruptan çıkmalarını sağlayan Büyük Britanya'ya teşekkür etti. Ene, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, Büyük Britanya'nın kazanmasının ardından kendilerinin de İspanya'yı yendiklerine dikkati çekerek, ''Maçtan önce çok zor bir durumdaydık. Polonya'yı yenen Büyük Britanya'ya teşekkür ediyorum. Onlar kazanmasa bugün biz de bu maçı kazanamazdık'' dedi. Son periyota İspanya'yı 2 sayıda tuttuklarını vurgulayan Ene, şöyle devam etti: ''Son çeyrekte İspanya'yı 2 sayıda tutmak, neredeyse imkansız bir işti, bunu başardık. İyi oynadığımız zaman her takımı yenebileceğimizi gördük. 3. ve 4. çeyreklerin sonlarını bundan önceki maçlarımızda iyi oynayamıyorduk, bu kez bunu başardık. Kırılma anlarında sergilediğimiz performansla önemli bir galibiyet aldık.'' -"Hiç yapılmaması gereken bir hata yaptık"- Polonya ile dün ''ölüm-kalım'' maçını yitirdiklerini hatırlatan Ene, ''Bir turnuvada hiç yapılmaması gereken bir hata yaptık. Bu dakikadan sonra bizim için turnuva sona erebilirdi. Ancak bugün Büyük Britanya'nın Polonya'yı yenmesi sayesinde İspanya maçımız anlam kazandı ve yeniden şampiyonaya döndük'' ifadelerini kullandı. -Scariolo: Hücumda tempomuzu bulamadık İspanya Milli Takımı Başantrenörü Sergio Scariolo ise Türkiye'nin galibiyeti hak ettiğini söyledi. ''Galibiyeti hak eden Türkiye'yi, antrenör Ene ve oyuncuları kutluyorum'' diyen Scariolo, ''4. çeyreği bizden çok daha iyi oynayarak, maçı kazandılar. Dün akşam Litvanya ile oynadığımız maç nedeniyle bugün sahadaki enerjimiz düşüktü. Maç boyunca savunmada istediğimizi sertliği sağlayamadık ve hücumda tempomuzu bulamadık'' şeklinde konuştu. Scariolo, Türkiye karşısında forma giymeyen Pau Gasol'un orta düzeyde bir sakatlığı bulunduğunu kaydetti. -Milliler büyük sevinç yaşadı- Litvanya'da devam eden 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde ilk tur A Grubu 5. ve son maçında İspanya'yı 65-57 yenen A Milli Takım'ın oyuncuları, maçtan sonra büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Türk taraftarlar da salonun etrafında ev sahibi Litvanyalı taraftarlarla birlikte tezahüratlar yaptı. Litvanya'nın Portekiz ile yapacağı maç için salona gelen ev sahibi ülke taraftarları, 2. tura çıkmayı kutlayan Türk taraftarlarla birlikte davullar eşliğinde bir süre bağırdı. -En skorer Emir Preldzic oldu- A Milli Takım'ın İspanya'yı yendiği maçta 18 sayı atan Emir Preldzic, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. İspanya karşısında Hidayet Türkoğlu 12 sayı, 3 asist, 3 ribaunt, Ömer Aşık 12 sayı, 8 ribaunt, Ender Arslan 10 sayı, 6 asist, Ersan İlyasova da 11 ribaunt, 6 sayıyla galibiyete katkı sağladı. İspanya'da ise Marc Gasol 12 sayı, 5 ribaunt, Ibaka 9 sayı, 8 ribaunt, Reyes ve Rudy Fernandez de 11'er sayıyla oynadı. -"Türkiye, İspanya'yı bulutların üzerinden indirdi" Avrupa Basketbol Şampiyonası ''A'' Grubu'ndaki Türkiye'nin gruptaki son maçında İspanya'yı 65-57 yenmesi İspanyol basınının internet sayfalarında ''Türkiye, İspanya'yı bulutların üzerinden indirdi'' başlığıyla verildi. Marca gazetesi, İspanya'nın rüya takım olarak, turnuvadaki diğer takımların çok üzerinde favori gösterilmesine atıfta bulunarak, ''Türkiye, İspanya'nın dünyalı olduğunu gösterdi'' ifadesini kullandı. AS gazetesi de, ''İspanya, Pau Gasolsuz kaybediyor'' başlığını atarak, milli takımlarının ''korkunç bir son çeyrek oynadığını'' vurguladı. Diğer İspanyol gazetelerine bakıldığında ise El Mundo Deportivo ''İspanya, frenleyerek turu geçiyor'', El Pais ''Türkiye, İspanya'nın zafer sarhoşluğundan iyi yararlanıyor'', ABC ''Pau Gasolsuz İspanya, Türkiye'ye yeniliyor'' başlıklarını attı. Bu arada maç sonrası İspanyol televizyonuna konuşan İspanya Milli Takım kaptanı Juan Carlos Navarro, ''İlk yarı iyi olan taraf bizdik ama dünkü ritmimizin olmadığı görülüyordu, belki de yorgunluktan. Sonlardaki baskıyı geçemedik. Ama bunlar olan şeyler'' değerlendirmesinde bulundu.