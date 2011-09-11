-Ene: ''Basketbolseverlerden özür diliyoruz'' VİLNİUS (A.A) - 11.09.2011 - Litvanya'da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde 2. tur E Grubu 3. ve son maçında Sırbistan'a 68-67 yenilerek, turnuvaya erken veda eden A Milli Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Orhun Ene, çok üzgün olduklarını belirterek, ''Geçen seneki dünya ikinciliğinden sonra, bizi çok destekleyen Türkiye'deki basketbolseverlerden özür diliyoruz'' dedi. Ene, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu turnuvada potansiyellerini gösteremediklerini ifade ederek, ''Her şeyden önce üzgünüz. Dünya ikincisi olarak geldiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyatlara katılma hakkını elde etmek, hiç değilse ilk 6'ya girip, olimpiyat elemesi oynamak istiyorduk'' diye konuştu. Turnuvayla ilgili teknik anlamda konuşulacak çok şey olmadığını kaydeden Orhun Ene, şunları kaydetti: ''Hedefimizi gerçekleştiremedik. Geçen seneki dünya ikinciliğinden sonra bizi çok destekleyen Türkiye'deki basketbolseverlerden özür diliyoruz. Daha iyi bir tablo ortaya koymamız gerekiyordu. İnsanların ne kadar büyük bir beklenti içinde olduğunu biliyorum. Bizden bekleneni veremedik. Çok üzgünüz, bunun muhasebesini herkes daha sonra yapacaktır.'' Sırbistan Başantrenörü Dusan Ivkovic ise çok zor bir maç oynadıklarını belirterek, ''Herkes baskı altındaydı. İlk çeyrekte çok iyiydik. Ancak ikinci yarıda hücumda kötü oynadık. Türkiye'ye 4 saniye kala son şut şansını tanıdık. Her şeye rağmen biz bu galibiyeti hak ettik. Takımda birçok problem ve sakatlık var. İlk hedefimiz olan çeyrek finale ulaştık. Oyuncularımı kutluyorum'' dedi.