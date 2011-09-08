-Ene: 3. periyotta çok kötü oynadık VİLNİUS (A.A) - 07.09.2011 - Litvanya'da devam eden 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde 2. tur ilk maçında Fransa'ya 68-64 yenilen A Milli Takım'ın Başantrenörü Orhun Ene, 13 sayı geriye düştükleri 3. periyotta çok kötü oynadıklarını söyledi. Ene, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki tarafın da iyi basketbol oynamadığını belirterek, ''Özellikle 3. periyotta çok kötü oynadık ve fark açıldı. Ayrıca bu periyotta basit hatalarla faul problemi yaşadık'' dedi. Maçtan önce oyuncularıyla rakibe ikinci atış şansı vermeyi ve top kayıpları konusuna dikkat etmeyi konuştuklarını anlatan Orhun Ene, şöyle devam etti: ''42 ribauntla, maçı kazanacak ribauntu aldık, ama atış yüzdemiz iyi olmadığı için bunu değerlendiremedik. Ayrıca 16 top kaybı yaptık. Top kayıplarını 10'un altında tutsaydık, daha iddialı olacaktık. 4. periyotta gayretimizle maçı kazanma noktasına gelsek de 3. periyot öyle olmamalıydı. Oyunun o döneminde agresifliğe karşı direnemedik.'' Ene, Fransa maçını hemen unutmaları gerektiğini kaydederek, ''Almanya maçı devam edip, etmeme maçımız. Fransa maçını unutup, Almanya maçına konsantre olacağız'' dedi. -Collet: 3. çeyrekte farkı açtık- Fransa Milli Takımı Başantrenörü Vincent Collet ise Türkiye karşısında 3. periyotun sonunda yakaladıkları ivmeyle farkı açarak, maçı kazandıklarını söyledi. Collet, Türkiye'nin son periyotta iyi savunma yaptığını vurgulayarak, ''Bizim oyuncularda 4. çeyrekte farkın getirdiği rahatlama olunca, Türkiye iyi bir savunma performansı sergileyerek, maça yeniden ortak oldu. Ancak son bölümü iyi oynadık ve kazanmayı başardık. Büyük bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık'' diye konuştu.