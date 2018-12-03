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Yaşam

Endonezyalı diplomat Esenboğa'da yaşamını yitirdi

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan Kadarısman kurtarılamadı

03 Aralık 2018 04:35

Endonezyalı diplomat Sebastionus Sayoga Kadarısman, Esenboğa Havalimanı'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan Kadarısman, İstanbul'dan Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldiğinde rahatsızlandı.

Kadarısman, havalimanındaki sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Kadarısman kurtarılamadı.

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